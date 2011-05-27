Bahçeli: Kalfa olamadı ustalığa heveslendi

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıraklıkta kaldığını, kalfa olamadığını ve şimdi ustalığa heveslendiğini'' iddia ederek, AK Parti'nin üçüncü döneminin olmaması gerektiğini savundu.





AK Parti'nin vatandaşların mutluluk ve refahı için her türlü sosyal ve ekonomik programı uygulamaya muktedir olduğunu, çıkartamayacağı bir yasa bulunmadığını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Genelde Türkiye'ye baktığınızda herkes mutlu ve huzurlu, Türkiye istikrar içinde görülüyor ise o zaman bu genel tablodan memnun kalınarak 'durmak yok yola devam çağrısına', Recep Tayyip Erdoğan'ın bu davetine hep beraber katılarak Adalet ve Kalkınma Partisini üçüncü dönem iktidar yapabilirsiniz. Çünkü bu ülke sizindir, bu karar sizin olacaktır. Ama gerçek bu değilse, yani Recep Tayyip Erdoğan Bey'in sabahtan akşama kadar televizyonlardaki konuşmaları, meydanlardaki seslenişleri, zaman zaman da akşam ekstra programlara katılışıyla ortaya koyduğu Türkiye manzarası, siz değerli vatandaşlarımın yaşadığınız hayatla, yani gerçeklerinizle bağdaşmıyorsa 12 Haziran önemli bir dönüm noktasıdır. O zaman 'durmak yok yola devam' yerine, 'yeter artık git başımızdan' dememiz lazım. Zannediyorum, aziz milletim de bunun hazırlığı içerisinde. Sessiz bir çoğunluk, sessiz bir sosyal ve siyasal tepki koyarak son sözünü 12 Haziran da şeffaflaşmış, attığınız oyu artık görebilir sandıklarla Recep Tayyip Erdoğan'a dur ve git diyeceksiniz. Buna inanıyoruz.''





‘Erdoğan'ı yaptıklarının hesabını verme korkusu sarmış’



Başbakan Erdoğan'ın gerçekleri söylemediği savunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Üçüncü dönem iktidar olmanın yüksek hırsıyla devam ediyor. (Ne olursa olsun iktidar olayım) diyor. O zaman bunun bir sebebi olması lazım. Bugün İstanbulda, dün Ankara'da çıldırmış çılgın projelerle oy toplamaya sevdalanan birisinin şuuru altında bir korku yatıyor, geceleri gördüğü bir kabus var demektir. O da ne olabilir diye düşündüğünüzde 9 yıla yaklaşan süre içerisinde yaptıklarının bir hesabını verme korkusu Recep Tayyip Erdoğan'ı sarmış, (iktidar olamadığım takdirde gideceğim yer bellidir, o da yüce divandır) diyor. Çünkü biliyor ki bozkurtun nefesi ensesinde dolaşıyor. İşte bu korkuyla vatandaşlarımızın gerçek hayatta karşı karşıya kaldığı sorunlara çok kayıtsız kalıyor.''





'Dur demek lazım'



Bahçeli, AK Parti'yi uyarmak, ''Dur'' demek gerektiğini ve bu görevin bu partiye oy verenlere düştüğünü savunarak, seçime yönelik kamuoyu araştırmalarına da değindi.



Araştırmaların ''kamuoyu oluşturmaya yönelik olduğunu'' savunan Bahçeli, işsizlik, yoksulluk, terör, asayişsizlik varken, ''kime oy verirsiniz'' sorusunun cevabının ''AK Parti'' olamayacağını iddia etti. Bahçeli, ''Böyle şey olabilir mi? Bunu kabul etmek mümkün müdür? O zaman bir şey söylememiz lazım, Abbas yolcudur diyelim ve 12 Haziran'da bir karar verelim'' dedi.



Bahçeli, 12 Haziran seçimlerinde bir fırsat doğduğunu belirterek, iktidarın tükendiğini ve bittiğini savundu. Bahçeli, ''9 yılda yapamadıklarını şimdi kalkmışlar 4 yılda yapma vaadiyle milletin huzuruna çıkıyorlar. Bunun teminatı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan ise çıraklıkta kalmış, kalfa olamamış şimdi ustalığa heveslenmiş. Çırak ve kalfalıktan umudunu kesenlere ustalık verir misiniz?'' diye konuştu.



''Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü dönemi olmamalıdır'' diyen Bahçeli, partisinin ''9 yıllık tahribatı onarmak ve Türkiye'yi toparlamak istediğini'' söyledi.



Mitingin ardından Bahçeli, Kızılcahamam'da, 1998'de yapılan Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nı da gezerken, ''Bir dikili ağacımızın olduğunu göstermek istedik'' dedi. Bahçeli, daha sonra partinin Ankara milletvekili adaylarıyla MHP Kazan ilçe teşkilatını ve bölge esnafını ziyaret etti.







