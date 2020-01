MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Bahçeli “Kadınla birlikte siyasete yeni bir soluk gelmiş, zarafet öne çıkmıştır” diye sordu.

Zaman’ın haberine göre, Bahçeli, mesajında, "Seçimler her zaman iradenin tezahürü olup isabetli midir? Tecrübeler bu soruya verilecek çok bariz bir cevabın olmadığını da bize gösteriyor. Bilgiye dayanmayan yorumlar afakidir, gerçekçi tespit ve ihtiyaca dayanmayan seçimler ise acul ve abartılı sonuçlar doğurur. Hayat boyu doğru veya yanlış seçimlerin ya semeresini toplar ya da ceremesini çekeriz." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 81. yıl dönümünü sosyal medya platformu Twitter üzerinden yayımladığı mesajla değerlendirdi.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Doğumdan ölüme kadar seçim yaparız. Seçimlerimiz hayat tercihimizin alametidir. Ne isek onu seçer, onu sever, onunla seviniriz. Seçimler her zaman iradenin tezahürü olup isabetli midir? Tecrübeler bu soruya verilecek çok bariz bir cevabın olmadığını da bize gösteriyor. Bilgiye dayanmayan yorumlar afakidir, gerçekçi tespit ve ihtiyaca dayanmayan seçimler ise acul ve abartılı sonuçlar doğurur. Hayat boyu doğru veya yanlış seçimlerin ya semeresini toplar ya da ceremesini çekeriz. Bu nedenle her seçim akıl süzgecinden geçirilmelidir. Yalnızca aklın yetmeyeceği zamanlar da olacaktır. O zaman seçimlerimizi gönül terazisinde tartmalı, vicdan eleğinden geçirmeliyiz. Geleceğimizin şifreleri seçimlerimizin ruhunda gizlidir. Duygusal ve öfkeyle yapılacak seçim; taşkınlığa, temelsizliğe ve kayba yol açacaktır. Her insan kendi hikayesini seçen, yazan ve başrol oynayandır. Başkalarına figüranlık yapanların, acentelik edenlerin sonu ise hüsrandır. Korku ve dehşet objesine teslim olanlar; ellerine tutuşturulan senaryolara aktörlük yapanlar sahici olmadığı gibi kalıcı da değildir. Zulüm, baskı, cehalet, hurafe ve yalan üzerine bina edilmiş bir hayatın ne ahlaken, ne vicdanen, ne de esasen ayakta kalma şansı yoktur. Tarih boyunca sahtelik gerçeğe hakimiyet kuramamıştır. Kopya aslına diş geçirememiştir. Bayat numaralar, taze ümitlere üstünlük kuramamıştır.

“Bulanmadan durulmak, çalkalanmadan sakinleşmek hiç görülmemiştir”

Su, her zaman yatağında akmış, menziline varmıştır. Bulanmadan durulmak, çalkalanmadan sakinleşmek hiç görülmemiştir. Seçim demişken, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçilme hakkı getirilmiş, demokratik kazanımlara yeni bir halka eklenmiştir. Kadınlara yerel seçimlere katılma hakkı ise 3 Nisan 1930'da verilmiştir. Elbette bu bir lütuf, ikram, bağış değildir. Olması gereken budur. Kadınlar hayatın aktif bir yüzüdür. Cephede savaşmışlar, evlerinin geçimine destek vermişler, ülke yönetiminde de pay sahibi olmuşlardır. Mesela Nene Hatun Aziziye tabyalarında devleşirken seçme ve seçilme hakkından mahrumdu. Mücadele ortak, demokratik ortaklık çoraktı. Türk kadının geldiği seviye gurur vericidir, ama yeterli değildir. Kadınla birlikte siyasete yeni bir soluk gelmiş, zerafet öne çıkmıştır. Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 81. yıldönümünün hayırlı olmasını ve demokrasiye daha fazla yansımasını diliyorum."