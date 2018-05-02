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Bahçeli: İttifaklar hayırlı olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifak hakkında konuşuyor

02 Mayıs 2018 13:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifakı "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek yorumladı.

Bahçeli şunları söyledi:

İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Dört partinin böyle bir arada olması ülkemiz için kaynaşma vesilesi olacaktır. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. 

Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.

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