Bahçeli "İsyan başlarsa ne olur?' demişti; Diyarbakır Cezaevi'nde 'gerginlik' iddiası

Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde mahkûmların şartların iyileştirilmesi için slogan attığı belirtildi. Yönetim ve mahkûmlar arasında gerginlik çıktığı iddiası üzerine mahkûm yakınlarının cezaevine gittiği söylendi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'af' ile ilgili açıklamasında, "Canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ’nün, PKK’nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?" demişti.

Cumhuriyet'te yer alan haberinde edinilen bilgiye göre, Diyarbakır -Ergani yolu üzerinde yeni yapılan Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde kalan mahkumlar cezaevi şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bahçeye çıkıp sloganlar atarak görüş saatinde aileleri ile görüşmek istemedi. Mahkumların bahçede sürdürdüğü eylem devam ederken haberi alan birçok mahkum yakını cezaevine akın etti. İçeride kardeşi bulunan Veysi Aslan, şunları kaydetti:

“Kardeşim beni aradı. Burada bir ayaklanma başlayacak. Çünkü farklı muameleler var dedi. Saat 7’de sayıma çıkıyorlar. 9’a kadar gardiyanları bekliyorlar. Yemekler yenmiyor. Bir de hakaretler başlamış mahkumlara. Ağza alınmayacak laflar. Ondan dolayı çıkmış olay. Daha önce Kilis’teydi 3 gün önce bu cezaevine geldi. Mahkumlar bu düzensizliğe bir son verilmesi için toplanmış.”