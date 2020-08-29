Bahçeli, isminin verilmesi planlanan ve 700 milyon liralık kaynak ayrılan köprü için Erdoğan'a başka isimler önerdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Adana'da yapılacak ve 700 milyon liralık kaynak ayrılan köprüye ismi verilecek olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını aktardı. Bahçeli, "İsmimin köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum" diyerek Erdoğan'a 3 farklı isim önerisinde bulunduğunu ifade etti.

Selvi'ye konuşan MHP lideri, şunları kaydetti:

“Benim de bir hassasiyetim var. İsmimin köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum. O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum. Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum. İkinci öneri olarak 15 Temmuz 2016 Demokrasi ve Şehitler köprüsü de olabilir. Zaten köprünün temeli 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Üçüncü bir isim olarak da 5 Ocak tarihi Adana’nın kurtuluş günü, o nedenle ismi 5 Ocak kurtuluş köprüsü de olabilir. Bu önerileri Sayın Cumhurbaşkanı’na sunmayı bir görev bildim."

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, konuya ilişkin olarak Selvi'ye şu açıklamada bulundu:

"Devlet Bahçeli köprüsünün yapımı imkânsızlıklar nedeniyle zaten ben gelmeden önce durmuştu. Adana halkına hizmet verecek olan köprünün yapılmasından dolayı memnun olurum. Netice itibariyle Adana halkına hizmet verecek."

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