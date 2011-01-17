Bahçeli, 'İmralı canisi Erdoğan’ın danışmanı'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı canisi” dediği PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın, terörle mücadele, iki dilli toplum hayatı ve demokratik özerklik konularında Başbakan Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yaptığını öne sürdü.



Bahçeli “Bu kafayla, bu sarhoşlukla, bu kibirle memleketi felakete götürüyorlar. Kendileri de farkında değil, AK Partililer de farkında değil” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Isparta’da Yalvaç Kültür Merkezi’nde seçmenleriyle buluşan Bahçeli, şunları söyledi: “PKK cesaretleniyor. Habur’da davul zurnayla PKK militanları karşılanıyor, adalet, savcılık ayaklarına gidiyor. İmralı’da avukatlarıyla görüşmelerde gerekli talimatlar veriliyor, yol haritası veriliyor ve bir bakıyorsunuz ki Kandil’i İmralı canisi, Demokratik Toplum Kongresi’ni İmralı canisi, BDP’li belediyeleri İmralı canisi yönetiyor. Şimdi de İmralı canisi terörle mücadelede, iki dilli toplum hayatında, demokratik özerklikte de Recep Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yapıyor.





'Bölerek tarihe geçtin'



Güneydoğu’da öyle iller var ki orada devlet yok, orada hükümet yok, orada Recep Tayyip Erdoğan yok. Orada anarşi, terör, devletin tüm kurumlarına aşırı derecede saldırı var. ‘34 etnik var’ diye diye bölücü terörü, PKK’yı cesaretlendire cesaretlendire, Türkiye’yi ikiye ayırdın. Duble yol yapıp, bölünmüş yollarla övünürken, ülkeyi bölen bir başbakan olarak tarihe geçtin.



Bakıyorsunuz terör örgütü televizyonlarına çıkan kişi, CHP Genel Başkan Yardımcısı oluyor. AKP’nin 74 tane PKK’ya sempati duyan milletvekili var. Bu iktidar azmıştır. Başarısızlığını önüne geleni haşlamakta, ülkeyi bölmeye, mezhep çatışmalarıyla yeni tartışmalara sokmaya çalışıyor. 34 etnik grup ile dilim dilim etmeye çalışıyor.”





