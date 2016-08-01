Bahçeli ile görüşen Başbakan: Tehlike bitmiştir denemez, bu yapı sanıldığından daha derin...

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü. Görüşmenin ardından Yıldırım, idam konusunun gündeme gelmediğini ifade ederek, "Yaşadığımız 15 gün bize şunu gösterdi; Bu yapı, darbe teşebbüsüne katılanlarla sınırlı değil, daha derinlere gidiyor" dedi. "Tehlike bitmiştir denemez" diyen Yıldırım, "Bu yapı daha derinlere gidiyor" diye konuştu. Bahçeli, “Türkiye, umuyoruz ki darbe girişimi tehdidinden kısa sürede kurtulacaktır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından şimdi de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Yıldırım, "Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü diye konuştu.

"Bu tür görüşmeler terörle mücadelede başarı için önemli"

"OHAL uygulamasında MHP'nin gösterdiği olumlu yaklaşımdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu tür görüşmeler terörle mücadelede başarı için önemli" dedi.

Yıldırım'ın konuşması özetle şöyle: "Bir silahlı darbe teşebbüsü ülkeye, siyasi iradeye sahip çıkılması, siyasi partilerimizin özellikle MHP Genel Başkanı ve ana muhalefet partisi genel başkanının milli iradenin yanında tereddütsüz tavır almaları ve bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarına yönelik beyanları, darbenin def edilmesinde çok etkili olmuştur. Medya da çok güzel sınav vermiştir. Tehlike bitmiştir denemez, bu yapı sanıldığından daha derin bir yapıdır. OHAL uygulamasında MHP'nin gösterdiği olumlu yaklaşımdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kanun hükmünde kararnamelerde amaç, bu darbe girişimine yönelik risklerin bertaraf edilmesi, siyaset dışı girişimlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bundan sonraki çalışmalarımızla ilgili MHP Genel Başkanı'na bilgi sundum, kendisi de bizimle görüşlerini paylaştı. Dikkat edilmesi gereken hususlara dikkati çekti. Bu tür görüşmelerin gelecekte de devamı, ülkemizin terörle mücadelesinde başarıya ulaşması için önemli bir adım olduğunu bir kez daha gördük. Anayasa değişikliği konusunda partilerimiz görevlendireceğimiz arkadaşlar marifetiyle çalışmalarını gönderecekler. Ve bunlar çalışmalarını yapıp genel başkanlara arz edecek. Bunun için zaman başlamış durumda.

Şimdi yaşadığımız 15 gün bize şunu gösterdi; Bu yapı, darbe teşebbüsüne katılanlarla sınırlı değil, daha derinlere gidiyor. Çok daha büyük bir potansiyeli içeriyor. Bu konudaki çalışmalarımızı rehavete kapılmadan devam ettirme çalışmalarımız var. Ve bununla ilgili muhtemel riskleri kontrol altına almaya çalışıyoruz."

Binali Yıldırım'ın ardından konuşan Bahçeli de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hakkında açılan davaları geri çekmesini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin açılmış davaları geri çekmesi, 15 Temmuz'dan sonraki sürece olumlu katkı sağlamıştır” dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Başbakanımız 15 Temmuzdan bu yana bu süreç içerisinde OHAl uygulamaları ve kanun hükmünde kararnameler üzerine görüşlerimizi almışlardır, bilgi vermişlerdir. Çok verimli olduğu kanaatindeyiz. Türkiye, umuyoruz ki darbe girişimi tehdidinden kısa sürede kurtulacaktır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin açılmış davaları geri çekmesi, 15 Temmuz'dan sonraki sürece olumlu katkı sağlamıştır. Kendisine teşekkür ediyorum."

Yıldırım, saat 17.00'de ise Çankaya Köşkü'nde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul edecek.