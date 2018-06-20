"Bahçeli ile Erdoğan Yenikapı'da ortak miting yapacaktı, AKP'liler istemedi"

Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, pazar günü Yenikapı'da yapılan AKP mitingine ilişkin olarak bir iddia ortaya attı. Çolak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ortak miting yapacağı ancak bunu AKP'lilerin istemediğini" iddia etti.

Çolak, MHP'nin yüzde 10'u aşmasının imkânsız olduğunu söyleyerek, "Dava mı var ortada? Milliyetçilik davası MHP'de yapılabiliyor mu?" dedi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Çolak, MHP'nin barajı aşmasının imkansız olduğunu söyleyerek, ülkücü ve milliyetçilerin MHP'ye oy vermeleri için bir sebep olmadığını kaydetti.

"MHP yüzde 4-5 alırsa çok ciddi başarı olur"

Çolak, "Şuanda MHP'nin barajı aşabilmesi imkansız görülüyor. MHP'lisiniz, neden sizi eleştiren, bunlar Fatiha bilmezler diyen, Türklüğü ve Türkçülüğü ayaklar altına alan kişiye oy veresiniz? Şuanda MHP'nin yüzde 4'ü, yüzde 5'i alabilirlerse çok ciddi bir başarıdır çünkü ortada vadedilen bir şey yok. Bir önceki seçimde vadedilen parlamenter sistemde tek adamlığa karşı bir milliyetçi söylemdi. MHP'nin vadettiği herhangi bir şey olmayınca, Cumhurbaşkanı adayı olmayınca oy vermek için ortada bir sebep göremiyoruz. Dava mı var ortada? Milliyetçilik davası MHP'de yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Milliyetçilik davası yapılıyorsa MHP'de o zaman milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla neden aynı yolda yürüyorsunuz?"

"Bahçeli ile Yenikapı'da ortak miting yapılacaktı, AKP'liler"

Çolak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Yenikapı mitingine MHP ile birlikte çıkmayı planladığını ancak Ak Partililerin Bahçeli'nin Doğu ve Güneydoğu'da Ak Parti oylarında kayıplara yol açtığı gerekçesiyle karşı çıktığını söyledi.

"Yenikapı'da ortak miting yapılacaktı. Devlet Bahçeli ile birlikte sahneye çıkacaklardı. Neden iptal oldu bu?" diyen Çolak, Ak Parti'nin kendi içerisinde, "Biz Güneydoğu ve Doğu'da Devlet Bahçeli ile birlikte hareket ediyoruz diye oyları kaybediyoruz" dediklerini kaydetti.

