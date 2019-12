-BAHÇELİ İKTİDARI YOLSUZLUKLA SUÇLADI ISPARTA (A.A) - 15.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvetin yaygınlaştığını öne sürerek, üstü örtülmeye çalışılan yolsuzluların altından AK Parti'nin çıktığını söyledi. Bahçeli, Isparta'nın Senirkent ilçesinde belediye tarafından yaptırılan soğuk hava deposu, sinema salonu, asfalt şantiyesi ve saat kulesinin toplu açılış törenine katıldı. Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Bahçeli, 2011 yılının seçim yılı olduğunu belirterek, ''12 Haziran 2011 günü 24. dönem milletvekilliği seçimleri için uygun bir seçim günü olacaktır'' dedi. Seçime 6 ay gibi bir süre kaldığına işaret eden Bahçeli, bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. AK Parti'nin iktidarda 9'uncu yılına girdiği söyleyen Bahçeli, ''Önümüzdeki seçimi çok iyi değerlendirmek lazım. 9 yılı her yönüyle ele alıp, iyi incelemek, iyi düşünmek, yaptıklarını iyi gözden geçirmek, vaat ettiklerini neden yapamadıklarını iyi değerlendirmek zorunda olmalıyız'' diye konuştu. AK Parti'nin 9 yıllık süreçte Türkiye'yi iyi yönetemediğini ileri süren Bahçeli, şunları söyledi: ''Ülke cephelere ayrılmıştır, kamplaşmıştır, kriz yaşamıştır, kaos içinde bulunmuştur. Ülkede Anayasal kurumlar çatışır hale gelmiştir. Gerilim stratejisi ile ülke yönetilmeye çalışılmış ve ülkede etnik temelli, mezhep temelli ayrımcılık gittikçe kökleşmeye ve derinleşmeye başlamıştır. Türkiye'de bölücü terör hızla yaygınlaşmış, bugün siyasallaşma sürecine girerek açılım denilen zırvanın da kendilerini cesaretlendirmesiyle Türkiye'nin bölünme eşiğine kadar ülkeyi sürüklemiştir. O sebepten dolayı 8 yıllık uygulamayı değerlendirdiğimizde birinci temel mesele Türkiye'nin birlik ve beraberlik meselesidir, varlık- yokluk meselesidir. İkinci mesele uygulanmış olan ekonomi politikaları yanlışlığından dolayı işsizlik başını almış gitmektedir. Bugün her evde işsiz bir üniversiteli genç veya askerden dönmüş bir evladımız bulunmaktadır.'' Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin yaygınlaştığını, yoksulluk çizgisinin altında kalan nüfusun gittikçe arttığını iddia eden Bahçeli, buna karşın toz pembe bir tablo çizildiğini belirtti. Medyada hali vakti yerinde olan insanlardan bahsedildiğini söyleyen Bahçeli, şunları dile getirdi: ''Etrafınıza bakınız, bugünkü iktidar döneminde hayatından memnun olan, servetine servet katan, gelirini artıran kimlerdir diye baktığınızda bunun mutlaka Başbakan'ın hanedanından ya da AKP'nin yandaşlarından olduğunu göreceksiniz. Bu sebepten dolayı gelir dağılımındaki uçurum gittikçe artarken bir partinin yandaşları zenginleşiyor ama halkın bütün kesimleri yoksullaşıyor. Buna tahammül etmek mümkün değildir. İşsizliğin yanında yoksulluk başını almış gidiyor. Ama hepsinin de daha ötesinde yoksuzluklar da bu iktidar döneminde çok sık kullanılır hale gelmiştir. Ülkede rüşvet ve yolsuzluk yaygınlaşmış ve her gün televizyonlarda emniyet güçleri tarafından büyük operasyonlarla birer yolsuzluk operasyonunun açığa çıkartıldığına şahit olmaktayız. Bütün bunların üstü ne kadar örtülürse örtülsün bunu kazıdığınız vakit altından mutlaka ve mutlaka AKP çıkacaktır. Onun için önümüzdeki seçimlerde Cenabı Allah MHP'ye iktidar nasip ederse bu yolsuzluğun hesabını başta Başbakan Recep Tayip Erdoğan'dan sormazsam namerdim diyorum. Kimsenin haksız kazançla sahip olduğu servet yanına kalmayacaktır. Halktan alınan halka geri iade edilecektir.'' Bahçeli, AK Parti iktidarının yorulduğunu ve biraz dinlenmeye alınması gerektiğini belirtti.