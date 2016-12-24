Bahçeli: İki askerin yakılma videosu doğruysa IŞİD'in eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, internette yayılan terör örgütü IŞİD'in 2 Türk askerini şehit ettiğini iddia eden görüntülerle ilhili olarak, "Eğer iki askerin yakılma videosu doğruysa IŞİD'in eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. IŞİD'in elindeki askerlerimizin son durumu nedir? Vicdanlardaki şüphe ve merak derhal giderilmelidir" dedi.

Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada "Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti düşmeyecek, düşürülmeyecektir. Terörle mücadele partilerüstü bir konudur. Neredelerse bulup yok etmeliyiz. El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız.

IŞİD'in yayınladığı video hakkında konuştu

- IŞİD'li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktalar. İki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet, eğer doğruysa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri yok edilmelidir.

- El Bab, şerefsizlerin tepesine yıkılmalıdır. IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Şüphe derhal giderilmelidir.

- Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile yaptığı mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur.

'Başkanlık' sistemi açıklaması

- MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr'i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.

CHP'yı çıkıştı

- Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor.

- Bu CHP değil midir, Cumhuriyet mitingleriyle istikrarsızlığın önünü açan. 2007'de TBMM'de cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı fiili bir bunalımın ortasında bulunmayacaktık.

- Sayın Kılıçdaroğlu sabah akşam başka. Pot üstüne pot kırarken 'çarkçıbaşı' ünvanını kimseye vermeye niyetli görünmemektedir. Gitsinler, damarlarında PKK, HDP kanı akan bölücüğü göklere çıkartan vekil ve parti yöneticilerinin yakalarından tutsunlar.



