-BAHÇELİ: HÜKÜMET ÜLKEYİ İYİ YÖNETEMEMEKTEDİR ANTALYA (A.A) - 28.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu Hükümet ülkeyi iyi yönetememektedir. Terörle mücadelede başarısız kalmıştır. Bundan sonrada yapacağı bir şey kalmamıştır. Çünkü, terörizm bu Hükümeti ümüğünden yakalamış, sıktıkça istediğini almaya çalışıyor'' dedi. Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarının biraraya geldiği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan toplantıya katılmadı. Toplantı sırasında konakladığı otelde kalan Bahçeli, toplantının bitmesinin ardından Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, belediye tarafından yaptırılan arıtma tesisinin açılış törenine geçti. Bahçeli, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 18 Kasım 2002 gününden bugüne kadar 58, 59 ve 60'ıncı AK Parti hükümetleriyle yönetildiğini hatırlattı. İktidarın hizmet süresinin geçen 18 Kasım 2010'da 8 yılını tamamladığını belirten Bahçeli, ''Bu necip milletimiz tek başına bir iktidarı bir partiyi nasip etmiş ve onu da 2 dönem sürekli kılan bir hizmet süresi tanıyarak 8 yılın tamamlanmasına da destek vermiş ve hoşgörüyle karşılamış'' diye konuştu. Türkiye'de 2011 yılında milletvekilliği seçimi yapılacağını hatırlatan Bahçeli, seçimlerin okullar tatile girmeden yapılmasını MHP olarak benimsediklerini söyledi. Bahçeli, ''12 Haziran makuldür, olmazsa 5 Haziran'da yapılabilir'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında, seçimlerin 12 Haziranda yapılabileceğini söylediğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: ''Aşağı, yukarı seçim günü belli olmuş demektir. Çünkü, Sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu tarihi kendisinin siyaseten avantajlı bir tarih olarak görmeyip erteleme şansı olursa, o zaman Başbakan'ın bugünden söylediği her söz gibi bunda da bir farklılık doğmuş olur ki bu da çok yanlış olur. Öyleyse 12 Haziran 2011'de seçim yapılmalıdır. Bugünkü iktidardan kurtulmanın yolu ne darbe olmalıdır, ne ara rejim yöntemleri olmalıdır. Kurtuluşun yolu millet iradesiyle, demokrasi içinde seçim yoluyla olmalıdır. O sebepten dolayı bu seçimlere çok önem vermeliyiz. Siyasi partilerimiz bugünden seçim hazırlarına başlamalı ki MHP böyle bir sürecin içindedir. 8 yıl 6 aylık iktidar dönemi sonrası bugünkü AKP'den kurtulmanın günü inşallah 12 Haziran 2011 olacaktır.'' -''DESTEĞE LAYIK OLAMADI''- Değişik siyasi partilerden kişilerin her zaman önce ''Milletim ve ülkem'' demesi gerektiğini belirten Bahçeli, ''Eğer uzun süreli çok sayıda belediye ve milletvekili sayısıyla ülke yönetimi nasip olmuş bir iktidar, 8 yılda vaat ettiklerini yerine getiremiyorsa, ona 8 değil, 58 yıl da tanısanız yapabilme becerisi kalmamış demektir'' diye konuştu. İktidarın 8 yıllık görev süresince Türkiye'yi iyi yönetemediğini iddia eden Bahçeli, Hükümetin milletin hoşgörüsü sayesinde varlığını sürdürdüğünü, ancak ''kendisine verilen desteğe layık olamadığını'' öne sürdü. İktidarın ''Ver-kurtul, sat-kurtulcu'', ''aldatıcı'' politikalar yürüttüğünü ileri süren Bahçeli, Türkiye'nin iyi yönetilemediğinin AB sürecinde de görüldüğünü söyledi. İktidarın müzakerelerin başlangıcında Ankara'da ''Büyük zaferler kazanmış padişah, sultan'' gibi karşılandığını dile getiren Bahçeli, aradan geçen süreye karşın halen AB yöneticilerinin Türkiye'yi aralarına alma gibi bir niyetleri olmadığını anlattı. -TERÖRLE MÜCADELE- Devlet Bahçeli, Kıbrıs sorununun da hala çözülemediğini, buna karşın taviz üzerine taviz verildiğini iddia etti. Bölücü mücadelede de başarısız kalındığını ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bölücü terörün kaynağını teşkil eden, bölücü örgütü siyasallaştırarak onları anayasal teminat altına alıp, bir takım haklar verme gibi bir PKK açılım zırvasıyla 1,5 yıldan beri ülkeyi meşgul etmektedir. İmralı'nın eylemsizlik veya silahsızlanma günü olarak ne süre vermişse, terörle mücadeleyi eşdeğer görerek sanki bu mücadelede başarılı olduğunu zannetmiştir. İmralı canisi 'Siz bana söz verdiniz, şunları yapacaktınız ama yapamadınız, seçim sonuna kadar eylemsizlik kararı vardı, o kararımdan vazgeçtim. Şimdi 1 Mart'a kadar size süre veriyorum' diyor ve AKP'nin yandaşı ne kadar televizyon programcısı, köşe yazarı varsa, Abdullah Öcalan denen hain '1 Marta kadar süre vermişse demokratik çözümü hızlandıralım, bunların isteğini verelim, tekrar bunlara bir saldırı imkanı tanımayalım' diye milleti aldatıyorlar, teröre cesaret veriyorlar, terörizmin kaynağını güçlendirmeye çalışıyorlar. Ümüğünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti tutmuş İmralı'ya koymuş ama İmralı'daki bir zavallı, Türk hükümetini, Kandil'deki teröristi yönetebilir bir konuma, bir saygınlığa getirilmiş. Bu ne büyük edepsizliktir, bu ne büyük saygısızlıktır. Bu hükümet ülkeyi iyi yönetememektedir. Terörle mücadelede başarısız kalmıştır. Bundan sonrada yapacağı bir şey kalmamıştır, çünkü, terörizm bu Hükümeti ümüğünden yakalamış, sıktıkça istediğini almaya çalışıyor. 'Televizyon aç' diyorlar 'Başüstüne' diyor, 'Kurs aç' diyorlar, 'Başüstüne' diyor, 'PKK'yı siyasallaştırın', 'Başüstüne' diyor, 'Ateşkesi filan güne kadar kestim' diyor, 'İyi yaptın, başüstüne' diyor ve istediği zaman istediği kişilerle İmralı'da görüşüyor. Görüşmeyi tespit edip söyleyenlere, 'Bunları ispat edemezseniz şerefsizsiniz' diyor ama Lübnan'dan gelirken, 'Devlet bunlarla görüşüyor' diyerek 'Şerefsiz' dediği sözü geri alıp, şerefsizlik yapmaya devam ediyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin bu AKP yönetiminden kurtulması lazımdır.'' MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'de işsizliğin devam ettiğini, devren satılık işyerlerinin çoğaldığını, buna karşın hükümete yakın işadamlarının servetlerine servet kattığını ileri sürdü. Bahçeli, ''Demokrasi içinde çözüme varabilmek için millet olarak önünüze bir fırsat çıktı. Bunu değerlendirmekte yarar var'' diye konuştu.