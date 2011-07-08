-BAHÇELİ: HÜKÜMET PROGRAMI GÜZEL OKUNDU TBMM (A.A) - 08.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hükümet programını değerlendirirken, ''Hükümet programı güzel okundu'' dedi. Bahçeli'ye, TBMM Genel Kurulundan ayrılırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu 61. Hükümetin programı soruldu. Bahçeli, ''Hükümet programı güzel okundu. Pazartesi günü değerlendiririz'' diye konuştu. Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın, ''Barış Konseyi için mutabakat sağlandı'' yönünde basına yansıyan açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığını, bilgilerin ne kadar gerçekçi, doğru olduğunu incelemeleri gerektiğini söyledi.