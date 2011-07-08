T24 LogoT24 Logo
Politika

BAHÇELİ: HÜKÜMET PROGRAMI GÜZEL OKUNDU TBMM (A.A)

08 Temmuz 2011 20:59

-BAHÇELİ: HÜKÜMET PROGRAMI GÜZEL OKUNDU TBMM (A.A) - 08.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hükümet programını değerlendirirken, ''Hükümet programı güzel okundu'' dedi. Bahçeli'ye, TBMM Genel Kurulundan ayrılırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu 61. Hükümetin programı soruldu. Bahçeli, ''Hükümet programı güzel okundu. Pazartesi günü değerlendiririz'' diye konuştu. Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın, ''Barış Konseyi için mutabakat sağlandı'' yönünde basına yansıyan açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığını, bilgilerin ne kadar gerçekçi, doğru olduğunu incelemeleri gerektiğini söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24