Bahçeli: Her zaman yüz yüze cenge hazırız

Baykal'dan yanıt: MHP siyasi pusu kurucu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir genelinde, büyükşehir belediye başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarının tümüne talip olduklarını söyledi.Devlet Bahçeli, İzmir'de Kültürpark Fuar içinde 1-B Nolu Hol'de düzenlenen toplantıda partililerle bayramlaştı.Burada, partililere hitaben bir konuşma yapan Bahçeli, Türkiye'de bunalımın derinleştiğini, etnik bölücü terörün tırmandığını, bölgeler arası eşitsizliğin ve gerilimin arttığını ifade ederek, böyle bir dönemde medya aracılığıyla ''pespembe'' bir tablo çizildiğini ifade etti. Bahçeli, ''Medyanın sakladığı MHP, Allah'ın izniyle milletin huzuruna bir güneş gibi doğacaktır''dedi.9 Şubat 1969'da kurulan partinin 2009'da 40. yılını kutlayacağını hatırlatan Bahçeli, MHP'nin bu süreci, hiçbir partinin yaşamadığı güçlük ve engellerle geçirdiğini söyledi.Bahçeli, ''Bu süreçte MHP'nin mağduriyeti, mahkumiyeti vardır. Ama milletimize hiçbir şart altında mahcubiyeti yoktur'' diye konuştu. Bu zaman içinde partiden ayrılan, küsen veya bir kenara çekilen kişilere de seslenen Devlet Bahçeli, ''Gelin birlik olalım, ne varsa bir kenara koyalım'' dedi.''Türkiye'nin nasıl kuşatıldığını, okyanusun ötesinden Türkiye'nin nasıl kıskaç altına alındığını anlamak gerektiğini'' ifade eden Bahçeli, MHP'nin farklılığını fark ettirmek gerektiğini söyledi.AKP'nin tek alternatifinin MHP olduğunu savunan Bahçeli, ''Bu hareketin milli iradede şekilleneceği gün 29 Mart 2009 olmalıdır'' diye konuştu.Devlet Bahçeli, 2009'da MHP'nin 9. Büyük Kurultayı'nın da yapılacağını hatırlatarak, ''9''ların dalga dalga geleceğini, bunda bir ''hayır' olması gerektiğini söyledi.Bahçeli, ''Bunun, Türkiye'nin kurtuluşu olan 9 Eylül gibi anlamlı olması gerek. Onun için bu perspektiften düşünüp karar vermeliyiz'' dedi.Devletin bir kurumunun, iktidar partisinin siyasi amaçları için kullanıldığını ileri süren MHP lideri Bahçeli, halk arasında Fak-Fuk-Fon olarak bilinen kaynakların kime nasıl verildiğini, karşılığında ne istendiğini, yoksulluk istismarıyla siyasi rantların nasıl sağlandığını bildiklerinisöyledi. Bahçeli, ''Bunların hesabının mutlaka bir gün sorulacağını da biliyoruz. Cenabı Allah milliyetçi harekete iktidar nasip ederse Fak-Fuk-Fon'dan başlayıp diğer derneklere kadar, belediye başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara kadar hesap sormazsam namerdim'' dedi.Devlet Bahçeli'nin bu sözleri partililerden büyük alkış aldı.CHP'nin ''çarşaflı siyaset'' yaptığını, kendilerinden ''pusu geleneğinden gelenler'' şeklinde bahsedildiğini aktaran Bahçeli, ''her zaman yüz yüze cenge hazır olduklarını'' kaydetti.MHP Genel Başkanı Bahçeli, hiç kimsenin çarşafına ve türbanına karışmadıklarını, bu özgürlüğün hep olduğunu ve herkesin istediği partiye girebildiğini kaydederek, ''Bize de gelenler var, başka partilere de gidenler var. Ama biz kürsüye çıkarıp 25 gün televizyonları çarşaflı siyasetle meşgul etmiyoruz'' diye konuştu.Yerel seçimler için yaptıkları kamuoyu araştırmalarıyla 800'e yakın aday netleştirdiklerini dile getiren Bahçeli, ''İzmir genelinde büyükşehir belediye başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarının, bizim Adana'da bir tabir vardır, alayına talibiz'' dedi.''Kim ne kadar kömür, makarna dağıtırsa dağıtsan, kim ne kadar türbanlı, çarşaflı siyaset yaparsa yapsın, inanan kadronun MHP'de olduğunu'' ifade eden Devlet Bahçeli'nin konuşması partililerin ''Devletin başına Devlet gelecek'' tezahüratlarıyla kesildi.Bahçeli, partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının çekirdekten partili Musavvat Dervişoğlu olduğunu açıkladı. Daha sonra, MHP'nin belirlenen diğer belediye başkan adaylarının isimleri okundu.Devlet Bahçeli, Bayraklı belediye başkan adayı Mehmet Toptaş, Bornova belediye başkan adayı Galip Çukurlu, Gaziemir belediye başkan adayı Sertaç Teknecioğlu, Karabağlar belediye başkan adayı Mehmet Aksoy, Menderes belediye başkan adayı İlyas Esen, Torbalı belediye başkan adayı Sezai Tamer, Bergama belediye başkan adayı Özkan Karadiken, Dikili belediye başkan adayı Zafer Afyon, Kınık belediye başkan adayı Halil Hakkı Ergün, Tire belediye başkan adayı Faik Afyonlu, Selçuk belediye başkan adayı Ali Kutlu, Menemen belediye başkan adayıHüseyin Dicle ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cengiz Önbaş'a başarı diledi.Bu arada, partiye yeni katılanlara da rozetleri takıldı.