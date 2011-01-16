-BAHÇELİ: HAVALARDA DOLAŞIYOR ISPARTA (A.A) - 16.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sen başarısız bir insana 'padişah' dersen, 'Ortadoğu'nun sultanı' dersen, başarısız bir iktidara 'yüzde 46 alırsın' dersen, bunun ayakları yerden kesilir; zaten kesilmiş havalarda dolaşıyor'' dedi. Bahçeli, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, MHP Merkez İlçe Toplantı Salonu'nda partililerle biraraya geldi. Siyasi iktidarın 22 Temmuz 2007 tarihinde ikinci kez seçildikten sonra, tamamen ''zafer sarhoşluğuna'' düştüğünü ve ''bildiğini okumaya başladığını'' öne süren Bahçeli, bu gidişata ''dur'' demek gerektiğini söyledi. Genel seçimlerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için önemli olduğunu belirten Bahçeli, ''Bu kafayla, bu sarhoşlukla, bu kibirle memleketi felakete götürüyorlar. Kendileri de farkında değil, AK Partililer de farkında değil'' dedi. Ülke iyi yönetilmiyorsa, bu kendi partileri bile olsa ''dur'' denilmesi gerektiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, Haziranda hükümete ''dur'' denileceğini ifade etti. Gerçeklerin ''yanlı anketlerle saptırılmaması gerektiğini'' de savunan Bahçeli, ''Gerçeği söylemekten çekinmeyelim. Bu aynı zamanda AKP için de Recep Tayyip Erdoğan için de iyilik değildir. Sen başarısız bir insana 'padişah' dersen, 'Ortadoğu'nun sultanı' dersen, başarısız bir iktidara 'yüzde 46 alırsın' dersen, bunun ayakları yerden kesilir; Zaten kesilmiş havalarda dolaşıyor'' diye konuştu. Bahçeli, Erdoğan'ın 8 yıldır farklı etnik kökenlerden bahsettiğini, ''milletin beraberliği, kardeşliğinden adeta rahatsız olduğunu'' ileri sürdü. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Güneydoğu Anadolu'da öyle iller var ki orada devlet yok, hükümet yok, Recep Tayyip Erdoğan yok. Orada anarşi var, terör var, orada devletin bütün kurumlarına aşırı derecede saldırı var, orada her yerin ismi iki dile çevrilmiş. Hükümet konağı iki dilli, belediye, sokak iki dilli, çocuklar iki dili. '36 etnik var' diye diye PKK'yı cesaretlendire cesaretlendire Türkiye'yi ikiye ayırdın. Duble yol yapıp bölünmüş yol ile övünürken, ülkeyi bölen bir Başbakan olarak tarihe geçtin.'' PKK'lıların cesaretlendirildiğini, militanların Habur'da davul zurna ile karşılandığını, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan avukatları aracılığıyla talimatlar verdiğini ve yol haritası gönderdiğini iddia eden Bahçeli, ''Bir bakıyorsunuz ki Kandil'i İmralı canisi, BDP'li belediyeleri İmralı canisi yönetiyor. Şimdi de İmralı canisi terörle mücadelede iki dilli toplum konusunda Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yapıyor. Bu ülke nereye gidecek?'' diye sordu.