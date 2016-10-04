Bahçeli: Güya AKP'nin bastonuymuşuz; bre densizler, FETÖ'nün kurşun askerleri...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin muhalefet yapmadığı, iktidarı desteklediğine dair eleştirilere sert yanıt verdi. Bahçeli, "Güya biz AKP'ye bastonluk yapıyormuşuz. Güya biz AKP'nin avukatlığına soyunuyormuşuz. Bre densizler siz FETÖ'nün kurşun askerliğine talip olurken, bizim Türkiye'yi müdafaa etmemiz mi gözünüze batıyor?" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazi Meclisimizin, yeni yasama yılında kendisine bağlanan ümitleri boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Sabırlı, sorumlu ve soğukkanlı hareket ediyoruz. Meclis'i samimiyetle çalışan, millet ve memleket aşkıyla yanıp tutuşan vekilleri olan ülkenin sırtı yere gelmez. TBMM, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, makus tarihi aşacak kudrettedir. TBMM 7 düvelle boğuşmuş, buna rağmen engel tanımamış, saldırılara takılmamıştır. Çünkü arkasında büyük Türk milletinin dua ve desteğini almıştır. Meclisimiz zalimlere karşı Türk'ün zafer kılıcı olmuştur. Demokrasi düşmanları, Türkiye'ye kefen biçme hesabında olan hainler TBMM açık oldukça amaçlarına ulaşamayacaklardır. 15 Temmuz'da gazi Meclisimizin tepesinde uçaklar uçurup, silahlarla saldırmanın bedeleni ödeyeceklerdir. İhanet ve cinayet hiçbir teröristin yanına kalmamalıdır. TBMM'nin bombalanması yakın tarihin en aşağılık eylemi olarak kayıtlara geçmiştir. Zannetiler ki korkacağız, boyun eğeceğiz, çok şükür ki Türk milleti korkmaz, korkunç oyunlara pabuç bırakmaz.

"TBMM'nin yeni yasama yılında yüksek bir fazilet örneği göstermeliyiz. Oyalanacak vakit, israf edecek kaynağımız yoktur. Demogoji ve istismarla geçirecek 1 saniyemiz kalmamıştır. Türkiye'nin zincirlerinden kurtuluması için mücadele kararlılığı lazımdır. Artık her şey 15 Temmuz sonrasına göre şekil alacaktır. İşbirliği kanallarını açık tutmalıyız. Yeni anayasa için dürüst ve dayanışma içinde bulunmalıyız. Önceliklerimiz; vatan, millet ve istikbalimizdir. Doğal olarak bu görevden kaçamayız, ihmal edemeyiz. Ayağımızdan çekiştirmeye, elimizden tutmaya çalışanlara fırsat vermeden yolumuza çıkanları tek tek ayıklayacağız.

"Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır"

"FETÖ vazgeçmemiş uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetlidir. Ne demek ikinci bir kalkışma olacak? Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır. Hainler ayaklanırken biz de oturacak, ağaç kovuğuna mı saklanacağız? Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyorsa, bedelini ödemeyi de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır. 15 Temmuz'da Türk milletinin direniş ve destanından hala bir şey çıkaramayan varsa ya aklını kaçırmış yada teneşir özlemi hortlamış demektir. Türkiye'yi tehdit etmeye, intikam almaya hiçbir faninin nefesi yetmeyecektir. Televizyonlarda yapılan ucube yorumlara, korku salan değerlendirmelere son verilmelidir. Hainler tekrar gelecekmiş, darbeciler yine hazırlanıyormuş, eğer böyle olursa bizde onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyoruz.

''Biz Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve hukuki senedi olduğunu kabul eder, hezimet ithamlarını reddederiz. Çakma tarihçilerin 1919'daki mandacı ve işbirlikçi zihniyetlerin nifak çarkına asla düşmeyiz. Lozan'ı kötülemek örtülü ve kapalı ifadelerle Sevr'e methiyeler yağdıranları neşelendirecek tekrardan umutlandıracaktır. Lozan mücadelesini bırakalım da tarihçiler konuşsun. Sayın Cumhurbaşkanının 29 Eylül 2016'daki 27. Muhtarlar Toplantısı'ndaki sözlerini yadırgadığımı, 24 Temmuz 2016'daki Lozan Antlaşması'nın 93. yıldönümde verdiği mesajlarına bağlı kalmasını hem diliyor hem de tavsiye ediyorum.

"Bre densizler..."

"Biz AKP'ye terörle mücadelede hep destek verdik. Bir kısım aklıevvler bizi eleştirmektedir. Güya biz AKP'ye bastonluk yapıyormuşuz. Güya biz AKP'nin avukatlığına soyunuyormuşuz. Bre densizler siz FETÖ'nün kurşun askerliğine talip olurken, bizim Türkiye'yi müdafaa etmemiz mi gözünüze batıyor? Allah bizi doğrudan ayırmasın, her daim milletin avukatı yapsın. Ne yapacaktık, devleti yönetenlerle, devleti yönetenlerle kavga mı edecektik? Nedir istenen, Pensilvanya'dan sufle alanlar bize ne ima etmektedirler? Hiç kimse haddini aşmasın, yediğimiz aşı da, atacağımız taşı da biliriz"