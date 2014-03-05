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Bahçeli: Günaydın sayın Cumhurbaşkanı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 5 konuyla ilgili DDK'dan inceleme istemesini eleştirdi

05 Mart 2014 08:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yolsuzluk, rüşvet, dinleme ve benzer olaylardan dolayı DDK'ya talimat vermesini "Günaydın sayın Cumhurbaşkanı" sözleriyle eleştirdi.

Dün İzmir'de seçim çalışmalarına devam eden Bahçeli, Kınık'ta halka hitap etti.

Yolsuzluk iddiaları üzerinden hükümete ve Başbakan Erdoğan'a yüklenen MHP lideri, 17 Aralık'ın üzerinden 78 gün geçmesine rağmen soruşturma başlatılmamasını eleştirdi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'ün, yolsuzluk, rüşvet, dinleme ve benzer olaylardan dolayı DDK'ya talimat vermesine ilişkin "Günaydın sayın Cumhurbaşkanı, günaydın. 78 günde ne yaptın Bu sözlerin hangisine sabırla tahammül ettin. Şimdi kalkmışsın DDK'yı göreve çağırıyorsun. Geç kalmana rağmen iyi yaptın, inşallah cumhurbaşkanlığı değil de Devlet Denetleme Kurulu'nda bu aziz milletin bu aziz evlatları işi ciddi tutar, sonuna kadar gider" ifadelerini kullandı.

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