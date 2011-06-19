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Bahçeli: Gül'ün de uzun bir süre sessiz kalması düşündürücü

Milliyetçi Hareket Partisi'nden MYK toplantısı sonrasında seçim sürecinde yaşanan kaset skadallarıyla ilgili açıklama geldi.

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Milliyetçi Hareket Partisi'nden MYK toplantısı sonrasında seçim sürecinde yaşanan kaset skadallarıyla ilgili açıklamada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sessizliği eleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi yaşanan kaset olayları ile  ilgili olarak "Her konuya anında refleks gösteren, bölücülerin seçilmesi için  Yüksek Seçim Kurulunu baskı altına alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de uzun bir süre sessiz kalması ve kamuoyu algısının değişmesiyle birden bire açıklama yapma gereği hissetmesi son derece düşündürücüdür" dedi.  
 



Açıklamada, seçim sonucuyla ilgili olarak da, "... Bu haliyle, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüzde 13’lük oy oranı; yenilgi ya da zafer skalasında herhangi bir yere yerleştirilemeyecek kadar anlamlı, önemli ve niteliklidir" ifadesi kullanıldı. 



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