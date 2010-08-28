-BAHÇELİ: ''GİZLİ NİYETLER ÇARŞAFLA ÖRTÜLMÜŞ'' ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği paketinde gizli niyetlerin üstünün çarşafla örtüldüğünü, bir şal gerildiğini ileri sürerek, ''Onun içerisine bu çarşafı kabullenmek, bu şalı kabullenmek için de bazı maddeler serpiştirilmiş'' dedi. Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesince düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, tüm siyasi partilerin 21. yüzyılın gereklerine uygun şekilde 1982 anayasasının değiştirilmesini istediğini ancak, AK Parti tarafından hazırlanan Anayasa değişiklik paketinin, Meclisteki siyasi partilerin görüşü alınmadan TBMM'ye getirildiğini ifade etti. 1982 anayasasının bugüne kadar 85 maddesinin değiştirildiğini anlatan Bahçeli, ''kendilerini sözde demokrat gösterenlerin ilk defa 82 ara rejim anayasasını değiştirmek cesaretini kendilerinin gösterdiği iddiasında bulunduklarını'' söyledi. Bahçeli, ''12 Eylül'de her türlü acıyı ızdırabı, mağduriyeti ve mahcubiyeti yaşayan insanları '12 Eylülden intikam alıyor' görüntüsü içinde aldatmanın ve onları kendilerine yandaş yapmanın gayreti içine girmişlerdir'' diye konuştu. Bahçeli, ''bu aldatmacaya kananlar olduğunu'' belirterek, ''12 Eylül Anayasasında değişiklik yapıyorlar diyerek yılların tecrübesine sahip her türlü acıyı, mağduriyeti ve mahcubiyeti yaşamış olan bu şahsiyetler, AKP'nin tuzağına nasıl düşüyorlar? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz'' dedi. ''Bu tür tuzaklara düşüldüğü takdirde bugünkü AKP iktidarına çok daha büyük yanlışlıkları yapma fırsatını vermiş olursunuz'' diyen Bahçeli, Anayasa değişikliği paketinde ''karanlık lekeler, gizli gündemler ve gizli niyetler bulunduğunu'' savundu. Bahçeli, ''Bunun herkesten evvel Türk milliyetçileri veya MHP'nin bünyesinde bulunan sizin gibi değerli şahsiyetler farkına varmalıdır. Türkiye’de olması gereken zeki insanlar milliyetçi hareketli olmalıdır, olması gereken uyanık insanlar MHP'de olmalıdır'' diye konuştu. Gizli niyetlerin üstünün çarşafla örtüldüğünü, bir şal gerildiğini ileri süren Bahçeli, ''Onun içerisine bu çarşafı kabullenmek, bu şalı kabullenmek için de bazı maddeler serpiştirilmiş. Pozitif ayrımcılık, sendikal toplu sözleşme hakkı veya şu bu... Bunlar kanunla da düzenlenebilir konular olmasına rağmen, toplumsal taleplere cevap olsun 'bizim gizli gündemimizin farkına varılmasın' diyerek bunlar serpiştirilmiş'' diye konuştu. -''YANDAŞ YARGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR''- Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik paketinde HSYK'nın yapısı üzerindeki değişiklikle yargının yandaşlaştırılmaya çalışıldığını öne sürerek, ''Öbür taraftan yıkım projesiyle Yüce Divan'a gidebilecek veya 8 yıllık iktidarında yolsuzluklarıyla rüşvetiyle Yüce Divan'a gitmesi mukadder olan Erdoğan ve AKP'nin bazı yöneticilerinin Yüce Divan'dan kurtuluşu için hem anayasa hem de bağımsız yargı üzerinde oyunlar oynanmakta, tuzaklar kurulmaktadır'' dedi.