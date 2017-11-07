Bahçeli: Gazilerimize el kaldıran alçaklar doğduklarına pişman edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da yol verme tartışmasından dolayı Güneydoğu gazilerini darp eden 6 zanlıyla ilgili, "Gazilerimize el kaldıran alçaklar doğduklarına pişman edilmelidir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Terörizm kanalı ile Türkiye'yi tehdit eden ülke ve mihraklar kalemizi düşüremeyeceklerdir. Sövene dilsiz kalmayacağız. Geçen hafta hainler bir kez daha başlarını kaldırmışlar, yeniden Türkiye'ye saldırmışlardır. 2 Kasım'da sabah saatlerinde Şemdinli'de sisli ve kötü hava şartlarından istifade eden PKK'lı caniler 7'si asker 2'si korucu olmak üzere 9 evladımızı şehit etmişlerdir. Asker kınası deyip geçmeyin. Kıyamete kadar silinmez.

Gazilere saldırı

Gazilerimiz 6 gözü dönmüş alçak tarafından darp edilmişlerdir. Bu olayı lanetliyor, bunun sonuçlarının neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir.

Teksas'ta bir kilisedeki silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiştir. İster terör saldırısı olsun, isterse farklı bir gaye olsun masumların canına kastetmek her ülkede cinayettir. Ahlaki tutarlılık gereğince aynı tavır ve vicdanlı yaklaşımı ABD'den de beklemenin en tabii hakkımız olduğuna inanıyoruz. Bir ülkenin teknik ve ekonomik olarak ilerlemesi sosyal ve ahlaki olarak ileri olduğuna teşkil etmez.

ABD'ye tepki

Ne var ki Hakkari'de, Şırnak'ta, İstanbul'da, Şam'da, Bağdat'ta katliamlar yaşanırken kimseden çıt çıkmıyor. Bu mudur insan haklarından anladığınız. Buysa eğer diyeceğim odur ki yere batsın medeniyet algınız, yere çakılsın demokrasi ve gelişmişlik algınız. PYD, YPG, PKK'ya silah veriyorsunuz, teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde bakım ve korumalığını yapıyorsunuz. Bu ne yüzsüzlüktür. ABD, Türkiye düşmanları ile al gülüm ve gülüm içindedir. Yalanlarla oyalanmakta, Türkiye muhaliflerinin eline su dökmekle meşguldür. Gerçekler belli olursa suç ortaklığı gün gibi ortaya çıkacaktır. Ne var ki asıl suçlu, asıl katil, suikastçı Pensilvanya'dadır. Gülen Türkiye'ye neden iade edilmemektedir. Biz bunu nasıl okuyalım, nasıl yorumlayalım. Bölgemizden her taşın altından ABD çıkmaktadır.

Şaibeli helikopter kazasında prensler can vermektedir. ABD, Suudi Arabistan'a destek vermektedir. Terör, terörle yok edilemeyecektir. Vahşetin çözümü vahşilikle aranamaz, aransa da bulunamaz. İki yanlış bir doğru etmez. İnsanlık suçu örtülemez. Terör örgütlerinin hiçbir girişimi meşru kabul edilemez. Biliniz ki, kulun hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır.

Terörü politik araç olarak görenlerin tuttukları paslı silah ters tepecek, günü geldiğinde kendilerini vuracaktır.

Terör örgütlerine silah verilmekte, yıkımın temeli atılmakta, Türkiye rehin alınmak istenmektedir. Buna izin vermeyecek, sessiz kalmayacağız. Sınırlarımızın ötesinde oluşturulmak istenen terör kuşağına Türkiye müsaade etmeyecektir. Bizi kimse sindiremez. Bize kimse diş geçiremez. Türk milletine tehdit sökmez, tuzak işlemez. Türk milletinin kuşatmaları yarmakta usta olduğunu muhataplarına gazi Meclis'ten haykırmak boyunmuzun borcudur.