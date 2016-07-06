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Bahçeli: Akşener'in bayramlaşması Fethullah Gülen örgütlenmesinin oyunu, ayıklanma mevsimi başlayacak

Bahçeli, Meral Akşener'in düzenleyeceği bayramlaşma törenine ilişkin konuştu

06 Temmuz 2016 17:40

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, muhaliflerden Meral Akşener'in bugün bir otelde düzenlediği bayramlaşma törenine ilişkin, "Bayramlaşma bugün buradadır, bundan sonrası Fethullah Gülen örgütlenmesinin tavsiyesi ve onların siyasileştirilmesi için bir oyundur. Gereği neyse yapılacak, MHP'de ayıklanma mevsimi başlayacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"MHP'li ülküdaşlarım iftar daveti vermeyi düşünebilir, ramazan ayının değişik aylarında iftar yemeği düzenlemişlerdir. Birlik ve beraberliğimizin artması açısından saygıyla karşılaşırız.

"Bayramlaşma bugün buradadır, bunun dışındaki bayramlaşma, bana gelen bilgiler doğrultusunda Fetullah Gülen örgütlenmesinin tavsiyesi ve onların bir siyasi, sosyal zemine tekrar kavuşturulması için bir oyundur. Bu oyun bozulacaktır.

“O sebepten dolayı böyle bir bayramlaşmaya tevessül eden, bu oyunda hala figür olarak görev alanlara tüzüğümüzün gereği yapılacak ve artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ayıklanma mevsimi başlayacaktır.

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Devlet BahçeliMHPBayramlaşmaTörenMeral AkşenerFethullah GülenCemaat

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