-Bahçeli festivale katıldı ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Etimesgut 8. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali''ne katıldı. Festival alanındaki standları tek tek gezen Bahçeli, görevlileri ile sohbet etti. Türk cumhuriyetleri yöresel defilesinin ardından Etimesgut Belediyesi Seymenler Ekibi'nin gösterisini de izleyen Bahçeli, Abdullah Öztopal'ın ''Türk dünyası'' konsepti ile hazırladığı defileyi alkışladı. Belediye Başkanı Enver Demirel, yaptığı kısa konuşmada, 10 gün süren festivalin, Türk topluluklarını bir araya getirdiğini belirterek, konsepti değişmeden önümüzdeki yıl da festivalin tekrarlanacağını bildirdi. MHP Lideri Bahçeli, Enver Demirel ile düğmeye basarak, festival yakınındaki kent konseyi binasının temelini de attı. Festival, Ferhat Göçer konseri ile sona erdi.