T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli ‘eskileri’ çağırdı

MHP'nin 40. kuruluş yıldönümü öncesi küskünlere mektup gönderen Bahçeli, 'Kapımız açık' diyerek birlik çağrısı yaptı.

03 Ocak 2009 02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin şubat ayında kutlayacağı 40. kuruluş yıldönümü öncesinde, tüm küskünlere bir mektup gönderdi. Bahçeli, mektubunda, "Kapımız açık" diyerek birlik çağrısı yaptı

Bahçeli, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün ardından kendisini "Türkeş çizgisini devam ettirmemekle" suçlayarak partiden ayrılan bazı MHP'lilere barış çubuğu uzattı.
Bahçeli, MHP'nin kurulduğu 1969'dan bu yana emeği geçen, ancak, şu anda parti dışında bulunan bütün isimlere mektup gönderdi.
MHP lideri Bahçeli, mektubunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu yaşadığını, kritik bir süreçten geçildiğini belirtti.
Bahçeli, bu dönemde devletine ve milletine tüm benliği ile bağlı olan milliyetçilerin güç birliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

‘Küskünlükler sona ermeli’

MHP'nin 40 yılı geride bırakmak üzere olduğunu anımsatan Bahçeli, küskünlüklerin sona erdirilmesini, eski, yeni ayrımı yapmadan tüm ülkücülerin MHP çatısı altında kucaklaşmasını istedi.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24