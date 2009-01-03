Bahçeli ‘eskileri’ çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin şubat ayında kutlayacağı 40. kuruluş yıldönümü öncesinde, tüm küskünlere bir mektup gönderdi. Bahçeli, mektubunda, "Kapımız açık" diyerek birlik çağrısı yaptı



Bahçeli, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün ardından kendisini "Türkeş çizgisini devam ettirmemekle" suçlayarak partiden ayrılan bazı MHP'lilere barış çubuğu uzattı.

Bahçeli, MHP'nin kurulduğu 1969'dan bu yana emeği geçen, ancak, şu anda parti dışında bulunan bütün isimlere mektup gönderdi.

MHP lideri Bahçeli, mektubunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu yaşadığını, kritik bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bahçeli, bu dönemde devletine ve milletine tüm benliği ile bağlı olan milliyetçilerin güç birliği içinde olması gerektiğini vurguladı.



‘Küskünlükler sona ermeli’



MHP'nin 40 yılı geride bırakmak üzere olduğunu anımsatan Bahçeli, küskünlüklerin sona erdirilmesini, eski, yeni ayrımı yapmadan tüm ülkücülerin MHP çatısı altında kucaklaşmasını istedi.

