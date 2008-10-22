Bahçeli Erdoğan'ı Kürt raporuyla vurdu

MHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın RP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde hazırladığı Kürt sorunu raporundan 'Kemalist devletin geleneksel zora ve silaha başvuru yöntemi iflas etmiştir. Bu çatışmada devlet safında görünmemeliyiz' sözlerini okuyarak, Erdoğan'dan 'gerçek kimliğini' açıklamasını istedi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terörü ve Kürt sorunu konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, Erdoğan'ı RP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde hazırladığı Kürt sorunu raporundan 'Kemalist devletin geleneksel zora ve silaha başvuru yöntemi iflas etmiştir. PKK ile devlet çatışmasında devlet safında görünmemeliyiz' sözlerini okuyarak, Erdoğan'dan "gerçek kimliğini" açıklamasını istedi.



Bahçeli, Erdoğan'ın 18 Aralık 1991 tarihli raporunda, "Biz siyasi parti olarak resmi ideolojiyi sorgulamalıyız. Kemalist devletin geleneksel zora ve silaha başvuru yöntemi artık iflas etmiştir. Devlet terörünü de kınamalıyız. PKK ile devlet çatışmasında devlet safında görünmemeliyiz. Bunun için devletin PKK'yı bölücü, terörist ve ayrılıkçı olarak nitelendiren söyleminden uzak durmalıyız" dediğini kaydetti.



Gül'e eleştiri



Barzani yönetimiyle ilişki kurulmasını ihanet olarak değerlendiren Bahçeli, bu sürecin PKK'nın affı ve Öcalan'ın serbest kalmasıyla sonuçlanacağı savunarak, "Başbakan'ın bu yaklaşımı turuncu tavizdir. Geri adımdır" dedi.



Bahçeli, dün MHP grup toplantısında 60. Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışı için Almanya'ya giden Gül'ün Der Spigel dergisine yaptığı açıklamada, "Geçmişte Kürtlere ayrımcılık yapıldı" sözlerinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Geçmişi suçlayıcı ifadelerin Gül'e yakışmadığını belirten Bahçeli, "Biz Cumhurbaşkanı'ndan kendi geçmişimizi şikayet etmek yerine, açılışını yaptığı kitap fuarının alt katında açıkça sergilenen bölünmüş Türkiye haritalarına müdahale edecek cesaret ve iradeyi göstermesini beklerdik" diye konuştu.



Org. Bağbuğ'a destek



Bahçeli, AKP zihniyetinin besleyip alkışladığı işbirlikçi çevrelerin, milliyetçilik ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik örtülü derin bir operasyon başlattıklarını savundu. İsim vermeden Taraf gazetesinin askeri bilgi ve belgeleri yayımlayıp şantaj yaptığını öne süren Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un "Herkes yerini bilsin, doğru yerde dursun" sözlerine de atıfta bulunarak "Genelkurmay Başkanı'nın beyanatı, bizim için malumun yüksek sesle ve yerinde bir ilamıdır" dedi.



Erdoğan'ın aile fotoğrafı



Açıklamanın "TSK'nın nasıl yalnız bırakıldığının göstergesi" olduğunu savunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Başbuğ'a verdikleri destek mesajlarının da ıskalanmış ve inandırıcılıktan uzak olduğunu savundu. "Biz doğru yerdeyiz" diyen Başbakan'ın çizdiği aile fotoğrafında askerin yeri olmadığını öne süren Bahçeli, "Ortada boy gösterdiğiniz bu tabloda sağınızda 'kardeşim' dediğiniz Barzani ve Talabani, solunuzda konutlarda ağırladığınız bölücüler ve pazarlık yaptığınız Kandilciler, hemen arkanızda ise boyun eğdiğiniz çuvalcılar yer almaktadır" diye konuştu.



'Barzani ile temas ihanettir'



Erdoğan'ın, PKK'ya yataklık eden, maaş bağlayan Barzani yönetimiyle ilişki kurmasını ihanet olarak değerlendiren Bahçeli, bu sürecin PKK'nın affı ve Öcalan'ın serbest kalmasıyla sonuçlanacağı iddia etti. Erdoğan'ı sinsi yıkım projesinin taşeronu olarak niteleyen Bahçeli, "Başbakan'ın bu yaklaşımı güncel tabiri ile bir turuncu tavizdir. Tam bir geri adımdır" dedi.



'Ayaklanma provaları'



Bahçeli, yurdun çeşitli belgelerinde meydana gelen olayları da "hayasızca tahrik" ve "ayaklanma provaları" olarak nitelendirdi.



Erdoğan'ın MHP'ye yönelik "tabela partisi" eleştirileri için, "öfke nöbeti" değerlendirmesi yapan Bahçeli, Erdoğan ve bütün tahriklere rağmen milliyetçi hareket ve ülkücü gençliğin Türkiye'yi felakete sürükleyecek bir kavganın içinde olmayacağını, bu oyunu mutlaka boşa çıkaracaklarını söyledi.



Üzümleri geri çevirdi



Bahçeli, Manisa teşkilatının getirdiği üzümleri, "Başka partilerin yaptığı gibi buraya getirmeyin, TBMM'nin müstahdemlerine dağıtın" diyerek geri çevirdi. Bahçeli, MHP Manisa Milletvekili Mustafa Enöz başkanlığındaki heyetin üzüm sektörünün sorunlarına ilişkin hazırladığı raporu alarak gereğinin yapılacağı sözünü verdi. Üzümler dışarıda partililerce kapışıldı.

