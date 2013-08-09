AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Başbakanımız Erdoğan, kendisine hakaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 20 dava açmıştır. Bunlardan 6 tanesi sonuçlandı. Bahçeli, Erdoğan'a 44 bin 500 lira tazminat ödeyecek" dedi.

Şahin, partisinin Safranbolu İlçe Başkanlığının bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın diktatörlükle itham edildiğini söyledi. Muhalefet yanlısı yayın yapan gazete ve televizyonların Erdoğan'a hakaret ve küfür ettiğini, diktatör olsa bunları yapamayacaklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bakın yayınlarına baştan sona hakaret ve küfür. İktidara ve sayın Başbakana. Türkiye'de diktatörlük olsa siz bunları yapabilir misiniz? Diktatörlük olsa bunların bir satırını yazabilir misiniz? Türkiye o kadar özgür ki. Bir CHP milletvekili sosyal medyada Başbakanın kızına hakaretler etti. CHP'nin gençlik kollarının bir üyesi sayın Başbakanın annesine küfür etti. Sonra özür diledi ama uzaklaştırıldı partiden. Türkiye'de diktatörlük olsa siz bunları yapamazsınız."

Parti genel başkanlarının da aynı şekilde davrandığını vurgulayan Şahin, "Başbakanımız Erdoğan, kendisine hakaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 20 dava açmıştır. Bunlardan 6 tanesi sonuçlandı. Bahçeli, Erdoğan'a 44 bin 500 lira tazminat ödeyecek. Sayın Başbakan cevap vermiyor. 'Ben o seviyeye inmem' diyor. Tüm konuşmalarını takip edin. İşi gücü konuşmalarında Sayın Başbakana hakaret etmek. Biz ne yapıyoruz. Onun üslubu ile cevap vermiyoruz, yargıya taşıyoruz" diye konuştu.

Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şekilde davrandığını, Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaların daha fazla olduğunu ve çok daha fazla tazminat ödeyeceğini belirterek, genel başkanların birbirlerine saygılı olması gerektiğini kaydetti.