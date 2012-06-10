Bahçeli: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İmralı canisinin yolundan yürüyor

MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorunu'nu ele aldıkları görüşmeye 'Bugün iktidar partisi ve CHP, İmralı canisinin yol haritası üzerinde yürümektedirler" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’daki programı kapsamında partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Binaya girişinde çok sayıda partili tarafından karşılanan Devlet Bahçeli, İl Başkanı Osman Çetin’in makamında bir süre partililerle sohbet etti. Ardından ilçe başkanlarıyla bir toplantı yapan Devlet Bahçeli, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun özel yetkili mahkemelerle ilgili yapılmak istenen düzenlemeyi sorması üzerine Devlet Bahçeli şöyle dedi:

"Özel yetkili mahkemelerle ilgili daha kapsayıcı bir ifade olarak, ’üçüncü yargı reformu’ adı altında muhalefete henüz daha sunulmuş bir toplu metin gözükmemektedir. Hükümet üyelerinin zaman zaman birbirleriyle çelişir ifadelerinin yanında, basında yer alan bazı küçük bilgiler dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geldiği vakit, MHP yetkili organlarıyla değerlendirerek, konu üzerindeki görüşlerini açıklayacaktır."

’Başkalarının tuzağına düşmemek lazım’

Başka bir basın mensubunun ’PKK ile ilgili MHP’nin hazırladığı bir dosya var mı’ sorusuna, "MHP’nin her şarta göre hazırlanmış dosyaları vardır" yanıtını veren Devlet Bahçeli, ’Peki CHP’nin dosyasına destek verir bir çözümünüz var mı?’ sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Biz bu dosyanın özüne karşıyız. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Bin yıllık kardeşliğimizi zedeleyecek herhangi bir yanlışa ülkeyi düşürmemek lazım. Kavram kargaşasıyla kardeşliği gölgelemek doğru değildir. O sebepten dolayı ’Kürt sorunu vardır’ derseniz, çoluğunun çocuğunun rızkını Antalya’da karşılamayı düşünen bu milletin güzide bir evladı, Diyarbakırlı, Şırnaklı veya Siirtli diyerek Antalya’da sorunmuş gibi görünmesini kabul edebilir misiniz? O bakımdan terörle mücadele üzerinde durmak lazım. Kürt sorunu diyerek bir başkalarının tuzağına Türkiye’yi düşürmemek lazım. Bugün iktidar partisi ve CHP, İmralı canisinin yol haritası üzerinde yürümektedirler. Bu durum yüz kızartıcı bir haldir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra parti binasından ayrılarak Burdur’un Bucak İlçesi’ne, ardından Isparta’ya geçmek üzere makam aracıyla yola çıktı. Bahçeli çıkışta da partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.