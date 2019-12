-Bahçeli: Erdoğan komisyona saygısız davrandı ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği konusunda ilk adımın atıldığı bir süreçte toplantının gününü ve sonunu tayin ederek anayasa hazırlık ve uzlaşma komisyonlarına karşı saygısızca davranan bir ifadede bulunduğunu ileri sürdü. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki 5. dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bir gazetecinin ''Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda 2012'nin ilk 6 aylık dönemine tarih verdi. Bu kadar kısa sürede Türkiye anayasa hazırlayabilecek mi'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız siyasi partiler arasında güzel bir diyalogla anayasa değişikli konusunda ilk adımın atıldığı bir süreçte, çok acil hareket ederek, toplantının gününü ve sonunu tayin etme gibi siyasi etikle bağdaşmayan, anayasa hazırlık ve uzlaşma komisyonlarına karşı saygısızca davranan bir ifadede bulunmuştur. Müsaade etsinler, önce Meclis Başkanımız hazırlık ve Uzlaşma Komisyonunu oluştursun. Bütün siyasi partilerimizin eşit sayıda üyelikleriyle oluşan ve teknik yardım alabilecekleri bilim insanlarının da katılımıyla sürdürülebilecek bir anayasa değişiklik çalışmasını gölgeleme ihtiyacı hissetmesin. İnanıyoruz ki seçim öncesinde ve seçim sonrasında anayasa değişikliği üzerinde görüşlerini çok net ifade eden siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez birer güzide kuruluşları olarak böyle bir çalışmaya hazırlıklı geleceklerdir. O çalışmaların verimliliği ve etkinliği aynı zamanda süreci de belirler diye düşünüyoruz.'' -Terör olayları- Bahçeli, başka bir gazetecinin ''Yeni dönemde artan terör olaylarını önlemeye yönelik, önerileriniz olacak mı'' sorunu yanıtlarken de ''Daha önceden MHP olarak önerdiğimiz ve bu Meclis döneminde de tekrar gözden geçirilip onaylanması gereken bir tezkere konusu vardır. Sınır ötesi harekatı kapsayan tezkerenin, 17 Ekim'de günü bitmektedir. Zannediyorum siyasi iktidarın, tezkerenin süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili öneride bulunması gerekiyor'' dedi. Böyle bir önerinin, MHP'nin, terörle mücadelede ısrarla ifade ettiği, ''terörü kaynağında kurutmak ve Kandil harekatını başarıyla sonuçlandırmak'' için bir tezkerenin kabul edilerek, terörle mücadelenin kararlı ve ilkeli şekilde yürütülmesi için fırsat olabileceğini ifade eden Bahçeli, ''Tezkere TBMM'ye geldiğinde MHP, var olan milletvekilleriyle, bu tezkerenin kabulü noktasında oy kullanacaktır'' yanıtını verdi. -''Türkiye'nin temel sorunlarını çözebilmek için önemli bir dönem''- ''Nasıl bir yasama yılı bekliyorsunuz? sorusu üzerine de Bahçeli, şunları söyledi: ''Türkiye'de her şey gözler önünde, bütün açıklığıyla sürmektedir. Bütün siyasi partilerimiz akıllarını başlarına almalıdır. Siyasi iktidar yüzde 50 çoğunlukla TBMM'de temsil edilen güçlü bir iktidar konumundadır. Üzerine düşen her türlü görevi, sıcak diyaloglarla, hem siyasi partilerden sağlayacağı destek hem de milletimizden alacağı desteklerle, başta terör olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını çözebilmek için önemli dönem olabilir, 24. Dönem. Bununla ilgili olarak zaten etrafımız, sıcak bir iklimdir, ateş çemberinin ortasındadır Türkiye. Çok dikkatli olmak lazımdır. Meclis'te siyasi iktidara bu manada önemli bir görev düşmektedir. Her türlü uluslararası ilişkileri, her aşamasında TBMM'yi de bilgilendirmek suretiyle bir çalışmayı sürdürürse zannediyorum Meclis tüm desteğini sağlamış olur. Bu da iktidar için ayrı bir güçtür.'' -''Üstüpü ile gres yağının farkındayız''- Bahçeli, bir gazetecinin geçtiğimiz günlerde kamyon şoförlerine yaptığı ziyareti hatırlatması üzerine ise bütün siyasi partilerin seçimlerden önce çok sayıda ziyaretler gerçekleştirdiklerini, ancak seçimden sonra bu yerleri tekrar ziyaretin akıllarına gelmediğini savundu. Seçim öncesinde Türkiye'yi karayoluyla dolaşırken, özellikle kamyon şoförlerinin yoğunlaştığı bazı dinlenme tesislerini ziyaret ettiklerini anımsatan Bahçeli, ''İşte o tesislerden bir tanesi de Sandıklı-Ayfon arasındaki bir tesisti. Geçenlerde Denizli'de yapılan MHP İl Başkanları toplantısından dönerken, seçim öncesi ziyaret etmiş olduğumuz şoför kardeşlerimizi, seçimden sonrada unutmadığımızı göstermek açısından tekrar ziyarette bulunduk. Orada da tabii ki seçim sonrası olduğu için daha rahat bir ortamda şoförlük konusuna ağırlık veren bir sohbette bulunduk. Bazı konularda da onlara yabancı olmadığımızı en azından üstüpü ile gres yağının farkında olduğumuzu, hala bunu kullandıklarına göre teknolojik gelişmenin de çok hızlı olmadığını ifade etmeye çalıştım'' diye konuştu.