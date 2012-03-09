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Bahçeli: Erdoğan, hükümetinden eminse MİT soruşturmasına izni vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı MİT'çiler için ifade izni vermeye çağırdı...

09 Mart 2012 20:07

 

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı MİT mensupları hakkında soruşturma izni taleplerinin Başbakanlığa gönderilmesine ilişkin, ''Şayet Başbakan Erdoğan KCK'nın kuruluşunda payı, iradesi ve yönlendirmesi bulunmuyorsa bu çerçevede kendisinden ve hükümetinden eminse hukuksal aşamalara engel olmamalı ve istenen soruşturma iznini acilen vermelidir'' görüşünü savundu.
 
Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen KCK soruşturmasında adı geçen MİT görevlilerinin, soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla Başbakan Erdoğan'ın iznine müracaat edildiğinin görüldüğünü belirtti.  
 
Devlet Bahçeli, 6278 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını anımsattı. Düzenlemeyle MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin, 5271 sayılı Kanun'un 250. maddesinin 1. fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılabilmesinin Başbakan'ın iznine bağlandığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
 
''MİT'in halen görevdeki müsteşarının yanı sıra emekli olmuş bazı kurum mensuplarının kamuoyuna yansıyan ve vahamet derecesi yüksek iddialarla ilgili ifadelerine başvurulması AKP tarafından bu yolla engellenmiş ve adrese teslim yasal değişiklikle adalet darp edilmiştir. Bölücü terör oluşumu ve paralel devlet organizasyonu olan KCK'nın, kuruluşunda, eylemlerinde ve hedeflerinde bazı MİT görevlilerinin kaygı verici şekilde etkin ve müdahil olduğu hususu üzeri bastırılmayacak kadar alenileşmiştir.'' 
 
Bahçeli, soruşturma talebinin acilen olumlu cevap bulması gerektiğini savundu.  
 
MHP'nin 10 Şubat'ta konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptığını hatırlatan Bahçeli, bu açıklamada sorduğu 5 soruya yanıt verilmediğini öne sürdü. Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
 
''Karşı karşıya olunan mesele Türk milletinin bekası ve güvenliğiyle yakından ilgili ve ilişkilidir. Milletimizin demokratik yollarla yetkilendirdiği AKP hükümeti, bölücü emel ve niyetlerin büyümesinde, örgütlenmesinde şayet parmağı yoksa, korkacağı ve endişe edeceği bir şey de olmayacaktır.''
 
 

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