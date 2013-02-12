Bahçeli: 'Erdoğan başkan, PKK şampiyon' sözleri duyulursa kimse şaşırmasın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamaya ilişkin, "Sınırlarımız barut fıçısına, ateş topuna dönüşmüştür. Sınır hatlarımızdaki güvenlik ağır şekilde zedelenmiştir. Sınır bölgelerimizdeki vatandaşlarımız, korku ve derin kaygıya kapılmıştır" dedi. MİT ile ile İmralı arasında yürütülen görüşmelere de değinen Bahçeli, "Erdoğan Başkan, PKK şampiyon sözleri duyulursa kimse bunu garip karşılamamalı, nereden çıktı dememelidir" dedi.

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Başbakan Erdoğan Türk Milliyetçiliği'ne dair sert, taammülsüz ve düşmanca mesajlar vermekte. Türkiye'nin içinde bocaladığı bu zaman diliminde MHP'nin önem ve sorumluluğu artmıştır. MHP'yi yanlış tanıtmaya çalışanlar bizi anlama gayreti göstermelidirler. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun henüz MHP aşılamamıştır. Bizim şevkimiz inancımız ve sağlam fikir örgümüz Türk Milleti'nin güvenli sığınağıdır. Ülkemizin son bir asrını bilinçli şekilde gözden geçirenler MHP'nin nasıl doğduğunu görecektir. Biz birileri gibi beynimizi ipotek ettirmedik. Heyecanımızı rehin bırakmadık. Biz yıllar önce nasılsak hala aynıyız. 44 yıl önce Türkiye için hangi hedeflerimiz, hangi tekliflerimiz varsa bugün daha da yükseğiyle hala bizimledir. MHP Türkiye'ye sahip çıkacak ve böldürmeyecektir. Bin yıllık tarihi bölücülere bırakmayacaktır. Bilinsinki Türkiye; Irak, Lübnan olmayacaktır. AKP iktidarından kurtulmanın tek yolu, MHP'dir. AKP ismine süreç denilen vahim bir serüvenin içine girmiştir. Başkahramanı İmralı canisidir. İmralı canisi AKP'nin tepesine binmiştir. Bölücü terör AKP ile aynı hizalanmıştır" dedi.

"Erdoğan tercihini yapmış, kimlerle el ele kalacağı haberini kendisi vermiştir" diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"İmralı süreci isimli ihanet filminde Erdoğan'ın başrol arkadaşı İmralı canisi, yönetmeni ise ABD'dir. Erdoğan yeni anayasa hazırlığı paralelinde içindekileri tek tek dökmüştür. Görünen şu ki milletimiz referanduma gidecek, geleceğini oylayacaktır. Başbakan'ın hedefleri bölücü tarafı rahatsız etmemiş, el altından yaptığı pazarlıkları Başbakan'ın önüne sunmuştur. Erdoğan Başkan, PKK şampiyon sözleri duyulursa kimse bunu garip karşılamamalı, nereden çıktı dememelidir. BDP ile köşe kapmaca oynamasının inandırıcı olacağını mı düşünmektedir Erdoğan? Başbakan ve partisinin çözüm süreci adı altında biraraya gelmesi, BDP'nin PKK ile kucaklaşan karesinden bir farkı yoktur."



'Erdoğan başkan, PKK şampiyon'



Bahçeli, MİT ile İmralı arasında yürütülen görüşmeleri de eleştirerek "Erdoğan başkan, PKK şampiyon sözleri duyulursa kimse bunu garip karşılamamalı, nereden çıktı dememelidir" dedi. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"BDP ile köşe kapmaca oynamasının inandırıcı olacağını mı düşünmektedir Erdoğan? Başbakan ve partisinin çözüm süreci adı altında biraraya gelmesi, BDP'nin PKK ile kucaklaşan karesinden bir farkı yoktur. PKK'nın silah bırakacağı, militanların sınır dışına çıkacağı, her şeyin toz pembe olacağı yalanları söylenmektedir. Maalesef ki gerçek çok farklıdır. Sorarım size PKK'nın silah bırakma karşılığı ne olacaktır? Türkiye içine mesken kurmuş teröristler nasıl sökülüp alınacaktır? Başbakan kendilerini akıllı, herkesi enayi mi zannediyor? Asıl olarak milletimize çözüm bulmalı, onların sorunlarına çare aramalıdır. Çiftçimiz, işçimize, memurumuza, emeklimize çözüm üretmeli.Milletimiz hainlere, bölücülere gözünü kapayacak kadar vicdanı erezyona uğramamıştır. Milletimizin olan biten çirkinliklere karşı koyacağı çok yakındır. Medya ve sivil toplum kuruluşları susturulmuştur. TSK'nın etkisizleştirilmesi için bir furya başlamıştır. İnsani bir görüntüsüde olsa Erdoğan, Balyoz soruşturmasında hüküm almış bir komutanı ziyaret etmiştir. Başbakan bu hedefle Silivri'ye elinde çiçeklerle koştura koştura giderse kimse şaşırmamalıdır. Emekli Orgeneral Ergin Saygun'a yapılan ziyaret samimi değildir. ABD Büyükelçisinin özellikle yargı hakkındaki fikirlerini sunması, içişlerine karışması, buna cesaret bulması AKP yüzündendir. Hükümet bu imkanı 10 yıldır yabancılara sunmaktadır. ABD Büyükelçisine 'haddini bileceksin' çıkışı nafile ve kuru gürültüdür. Erdoğan Türkiye şamaroğlanı değildir diyorsa bunu göstermelidir. Obama Türkiye'nin iç meseleleri hakkında yorumda bulunmuştur ve AKP'den hiçbir tepki gelmemiştir. Obama bize karışmamalı, beyaz sarayda beyaz hayallerine devam etmeli. Katlettiği insanların hesabını kendine vermelidir."