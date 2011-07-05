-BAHÇELİ ENİŞTESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI OSMANİYE (A.A) - 05.07.2011 - Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eniştesi Osmaniye'de toprağa verildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, kalp ve şeker rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde vefat eden ablasının eşi Necati Fettahlıoğlu'nun (78), cenaze törenine katılmak üzere öğle saatlerinde Osmaniye'ye geldi. Esenevler Mahallesi'ndeki cenaze evine giderek başsağlığı dileyen Bahçeli, ardından Bahçeli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 3 çocuk babası Necati Fettahlıoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Törene, Necati Fettahlıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Bahçeli, Asri Mezarlık'taki şehitlik ile babası Salih ve annesi Saniye'nin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.