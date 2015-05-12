Bahçeli: Emekliler yılda 2800 ödenek alacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mart ayında 1400, eylül ayında 1400 lira olmak üzere, yılda toplam 2800 emekli destek ödeneği almak için bizimle yürüyün. Asgari ücreti net 1400 liraya çıkarmak, 100 lira ulaşım yardımı yapmak için hevesle yürüyoruz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin Nevşehir'de düzenlediği mitingde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çürümenin önüne geçeceğiz. Çöküşü engelleyeceğiz. Üreten ekonomi programımızla sanayinin iş adamlarımızın, aç ve açıkta kalan vatandaşımızın sorunlarını gidereceğiz. Ekonomi büyüyecek insanımız refah ve zenginliğe ulaşacaktır. Türkiye milli varlığına sahip çıkarak bugün içinde bulunduğu ataletten kurtulacaktır.

Ülkemizi 2023’te bölgesel güç ve küresel aktör mertebesine çıkaracağız. Hedeflerimiz büyük ülkülerimiz berrak ve herkesi kapsamaktadır. Kaynaklarını hesaplayarak açıkladığımız plan ve projelerimiz iktidar programıdır. Emekli kardeşim, biliyorum sıkıntıdasın. Zor hayat şartlarına mahkumsun. Hatta karnını doğurmakta güçlük çekiyorsun."

'Toplam 2800 emekli ödeneği vereceğiz'

"Mart ayında 1400, eylül ayında 1400 lira olmak üzere, yılda toplam 2800 emekli destek ödeneği almak için bizimle yürüyün. Mazlumlar mağdurlar yetimler darda kalanlar davetim sizlere, gelin bizimle yürüyün. Emeklilerimizin banka promosyonu alabilmeleri, esnaftan kesilen sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması için kararlı adımlarla yürüyoruz. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri gidereceğiz. Refah payını mutlaka yükselteceğiz.

Kamu çalışanlarmıza ödenen ek ödenekleri, emekli aylıklarına aynen yansıtacağız. Emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Asgari ücretle çalışan kardeşlerim, bunalımdasınız zor hayat şartı sürüyorsunuz farkındayım. Asgari ücreti net 1400 liraya çıkarmak, 100 lira ulaşım yardımı yapmak için hevesle yürüyoruz. Siz de bize katılmaya hazır mısınız?

Asgari ücretten vergi almayacağız. İmamsız ve müezzinsiz cami kalmaması için çalışacağız. Köy ve mahalle muhtarının maaşlarının 1400 lira olması için gereğini yapacağız. Elleri toprak kokan çiftçi kardeşim, Allah’ın izniyle yüzünüzü güldüreceğiz. Mazot, gübre olmak üzere temel girdileri ucuzlatacağız. Mazotta gübrede tohumda fidede ÖTV ve KDV’yi tamamen kaldırmak için biz yürüyoruz, bize katılmaya var mısınız?"