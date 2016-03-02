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Politika

Bahçeli: Dokunulmazlıkların kaldırılmasından HDP'yi kapatmaya kadar, her seçenek masaya konmalıdır

"Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymaması hiçbir şeyi değiştirmeyecek"

02 Mart 2016 19:07

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Sur yürüyüşüne yaptığı çağrıyı eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'li provokatörler hakkında hukuk ve meclis gereğini derhal yapmalıdır. Fezlekeler bekletilmemeli, dokunulmazlıkların kaldırılmasından parti kapatmaya kadar her seçenek masaya konmalıdır" dedi. Hukukun herkese lazım olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymaması hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ilk derece mahkemelerini direnişe davet etmesi sonuç vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

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