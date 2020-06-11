Bahçeli devreye girdi, Meclis'te CHP'li Özel'e saldıran MHP'li Kılavuz özür diledi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz' un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'e yumruklu saldırısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' yi de rahatsız etti. Bahçeli'nin talimatıyla Kılavuz, Özel ile bir görüşme gerçekleştirerek hatasını kabul edip özür diledi ve helallik istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yumruklu saldırısı tüm siyasi partilerin tepkisiyle karşılaştı. Kılavuz'un da olaydan sonra Özel'le bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi yönündeki kararların genel kurulda okunmasıyla tansiyonun yükseldiği Meclis’te yaşanan yumruklu saldırı nedeniyle tüm siyasi parti yöneticilerinden sağduyu ve diyalog açıklamaları geldi.

MHP Grup Başkanvekili“Fiili ve fiziki hadiseleri asla tasvip etmiyoruz ve bugüne kadar etmediğimiz gibi bundan sonra da yine muhasebesini yapmak suretiyle üzücü davranışları, tutumları hele hele fiziki birtakım saldırıları asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü yaşanan hadiseleri, yaşanan gerilimleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum ve son derece üzgün olduğumuzu da Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak ifade etmek istiyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Özür bir erdemdir. Sayın Erkan Akçay’ın, ‘Bu fiziki saldırıyı tasvip etmiyoruz ve üzgünüm’ cümlesini de ben bir özür olarak görüyor, kabul ediyor ve bundan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, vatandaşların da tasvip etmediği bu görüntülerin yaşanmaması için zatıaliniz başta olmak üzere her birimizin üstüne düşen sorumluluğu azami gayretle ve hassasiyetle yerine getireceğini de umuyor ve diliyorum” yanıtını verdi.

Kılavuz, Özel'den helallik istedi

Meclis Genel Kurulu’nda bu konuşmalarla tansiyon düşerken MHP’den bir adım daha geldi. Edinilen bilgiye göre Genel Kurul’da yaşanan olay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de rahatsız etti. Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda MHP Milletvekili Kılavuz, Özel’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Kılavuz’un hatasını kabul ettiği, özür dileyerek helallik istediği öğrenildi. Kılavuz’un ayrıca aynı gün saldırıya uğrayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de görüştüğü öğrenildi.

Yapılan görüşmelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgilendirdiği, bir daha benzer olayların yaşanmaması şerhiyle konunun kapatıldığı öğrenildi.