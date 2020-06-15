Bahçeli'den HDP'nin yürüyüşüne tepki: Terörist komplosu, Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler acıklı durumlara düşeceklerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin bugün başlattığı 'Demokrasi Yürüyüşü'ne tepki gösterdiği açıklamasında, "Bu terörist komplosunu “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır. Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir. Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP’lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı’nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamasında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

HDP'nin 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' kapsamında Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya olan yürüyüş başlatmasına ilişkin "Yasa dışı yürüyüş ve gösterilerin sonu ve sonucu hiç kuşkusuz Türk adaletinin şaşmayan ve şaibe kaldırmayan hükmüyle muhataplıktır" yorumunu yaptı.

Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması tartışmalarına ilişkin ise, "Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır" ifadelerini kullanan Bahçeli'nin açıklaması şöyle: