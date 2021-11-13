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Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Akli dengesi bozuk bahanelerinin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum

Bahçeli, Twitter'dan Başak Cengiz cinayetiyle ilgili olarak mesaj yayınladı

13 Kasım 2021 17:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini ve bunun takipçisi olacağını söyledi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından Başak Cengiz cinayetiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Bahçeli, "Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum'' ifadesine yer verdi.

MHP lideri, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir" dedi.

''Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesinin herkesin tüylerini diken diken etmiştir'' diyen Bahçeli, süreci yakından takip edeceklerini vurguladı ve Cengiz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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