-BAHÇELİ: DEMOKRATİK AÇILIM ZIRVASININ HESABI SORULACAK BERGAMA (A.A) - 13.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Recep Tayyip Erdoğan, kiminle yürüyorsa yürüsün; Amerika'yla mı kol kola gezer, AB ile mi her gün görüşür, Ortadoğu'da padişahlık, sultanlık hevesini mi giderir? Ne ediyorsa etsin ama bilsin ki MHP iktidarında, demokratik açılım zırvasının hesabı sorulacak''dedi. Bahçeli, İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Yayakent beldesinin Belediye Başkanı Halil Hakkı Ergül'ü ziyaret ettikten sonra belediye binasının balkonundan vatandaşlara seslendi. Toplumda tek bir siyasi partinin iktidara gelmesi yönünde istek oluştuğunu ve halkın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, ''başka bir partiye, yakın siyasi geçmişte nasip olmayan destekle'' iktidara getirdiğini ifade eden Bahçeli, ''Adalet ve Kalkınma Partisi, bunu hazmedememiş ve ülkeyi iyi yönetememiştir'' dedi. Bahçeli, sıkıntılarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, önemli bir yol kavşağında olduğunu, bu nedenle seçimlerin önem taşıdığını söyledi. Şimdiye kadar ''Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin tercihlerine saygı duyduklarını'' belirten Bahçeli, bundan sonra vatandaşların ''işsizliğin çözülmediğini, yoksulluğun giderilmediğini, yoksullukla mücadele sağlanamadığını ve bin yıllık kardeşliğin sürdürülemediği gerçeğini'' düşünmesi gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, iktidarın, ülkeye bundan sonra vereceği bir şeyin kalmadığını ileri sürerek şöyle devam etti: ''Seçimden seçime 'sadaka ekonomisi' diye nitelendirilen bir yaklaşımla oy avcılığından başka bir şey yapılmadığını görüyorsunuz. Kömür, şeker, yağ dağıtılıyor ama bunu sürekli alabilecek bir iş sağlanamıyor. Bugünkü iktidardan bir şey olamayacağına göre bundan sonra 'birlikte yürüyelim' sözü bir anlam ifade etmiyor. Millet, kendisine karşı duruşu sergilesin, Recep Tayyip Erdoğan kiminle yürüyorsa yürüsün; Amerika'yla mı kol kola gezer, AB ile mi her gün görüşür, Ortadoğu'da padişahlık, sultanlık hevesini mi giderir? Ne ediyorsa etsin ama MHP iktidarında, demokratik açılım zırvasının hesabı sorulacak. PKK'nın siyasallaşmasını heveslendiren davranışın hesabı sorulacak. Bir de yandaş ve hanedanları zengin etmenin hesabını vermeden de Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtuluşu yok.''