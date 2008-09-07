Hükümetin AB kriterlerine göre hazırladığı ve içinde anayasal değişikliklerinde yer aldığı, “Ulusal Program” taslağı muhalefete görücüye çıktı.

Ulusal Programı sunmak için siyasi parti liderlerinden randevu talep eden Dışişleri Bakanı Ali Babacan’a Deniz Baykal’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de randevu vermedi.



Dışişleri Bakanı Babacan, “ulusal Program” taslağını siyasi parti liderlerine sunma turunun ilkini BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na yaptı. Meclis’te Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Babacan yaklaşık 50 dakika görüştü. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Babacan, “Türkiye'nin Ulusal Program Taslağı'nı geçen hafta tamamladık. Geniş bir değerlendirme, istişare sürecine başladık. İçeriği hakkında bilgi sundum. Sayın Yazıcıoğlu görüşlerini daha sonra bize bildirecek" dedi. Türkiye'nin tüm kesimleri tarafından benimsenmiş bir program olması nedeniyle önemsediklerini belirten Babacan, "Güzel bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.



CHP’ye AB Genel sekreteri götürecek



Babacan, CHP'ye gidip gitmeyeceği yolundaki soruya "Biz Ulusal programı 8-9 Eylül tarihleri arasında götürmeyi planlamıştık. Ancak Sayın Baykal o tarihlerde müsait olmadığı için Öymen'e yönlendirdiler. AB Genel Sekreterimiz Oğuz Demiralp, Öymen'e uygun bir zamanda programla ilgili bilgi sunacak" yanıtını verdi.



Babacan MHP'den de randevu talep ettiklerini ancak bir isim verildiğini belirterek taslağın Dışişleri Bakanlığı tarafından o isme gönderileceğini ifade etti. Babacan, “Taslak MHP’den işaret edilen bir yetkiliye sunulacak” demekle yetindi.



Babacan yarın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ve ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras’la görüşecek.

