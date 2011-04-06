Bahçeli: Çiftçinin zararı karşılanmalı

T24

Antalya'yı vuran dolu 9 bin dönümde hasar yarattı

Bahçeli, son günlerde bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu zarara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Yağışların çok ağır zarara yol açtığını belirten Bahçeli, sel felaketinin de ayrı bir sorun ve tehlike olarak belirginlik kazandığını ifade etti.Bahçeli, bundan dolayı hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyet gösteren üreticilerin perişan olduğunu, zor duruma düştüklerini belirterek, bu olumsuz gelişmelerin ilerleyen süreçte sebze ve meyve fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti. Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:''Bugün, aldıkları kredileri ödemeyecek bir hale düşen binlerce sera üreticimiz faiz ve haciz kıskacında can çekişmektedir. İlave olarak, bu alanda ücretli olarak çalışanlar da işlerini kaybetmişler ve işsizler arasına katılmışlardır. Sera üreticilerimizin meseleleri ağır, açmazları büyüktür. Türkiye'nin temellerini sarsmak ve bölücülere teşrifatçılık yapmakla meşgul olan AKP hükümeti, zararları telafi edilmeyecek bir aşamaya gelen sera üreticilerimizi rahatlamak ve problemlerini gidermek için bir an önce harekete geçmelidir. Bu çerçevede akla gelen ilk tedbir olarak, şiddetli yağış ve dolu felaketi neticesinde ürününü kaybedenlerin zararlarını hiçbir şart ileri sürmeden karşılamak olmalıdır. İkinci olarak ise üreticilerin bankalara olan kredi borçlarının geri ödemesinin ertelenmesi ya da bir bölümünün devlet tarafından üstlenilmesi şeklinde ortaya çıkabilecektir.''MHP'nin, AK Parti'nin tarım kesimindeki ihmal, gaflet ve yanlışlarını açıkça gördüğünü ifade eden Bahçeli, çiftçinin tükenmenin ve topraklarını tasfiye etmenin sınırına dayandığını savundu.Bahçeli, şunları kaydetti:''Bu kapsamda, GAP projesinin bitirilmesinden, atıl halde bekletilen devlet arazilerinin işsiz ve yoksul vatandaşlarımıza tahsisine kadar gereken girişimler yapılacaktır. Tarımsal desteklerin artırılmasının yanı sıra, besi hayvancılığıyla uğraşanlar hak ettikleri destekleri alacaklardır. Küçük çiftçilerimizin öncelikli meseleleri arasında yer alan mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacak ve bunlar daha ucuz elde edilecektir. Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çay, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin ve yer fıstığı gibi ürünler için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi verilecektir. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimize daha ucuz elektrik temin edilecektir. Mayınlı araziler mayından arındırılarak tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yoksul çiftçilere dağıtılacaktır. Tarımsal ihracata sağlanan destekler artırılacak, arz fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği sağlanacaktır. Tek başına iktidar hedefine kilitlenen Milliyetçi Hareket Partisi, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin problemlerini ortadan kaldırmadan gerçek anlamda bir gelişmeye ve kalkınmaya asla ulaşılamayacağını düşünmektedir.Çiftçilerimizin ses vermesi ve partimizin sesine kulak vermesi Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için iyi bir başlangıç, bozguncu, vurguncu ve yıkıcı bir iktidardan kurtarılması için de eşsiz bir fırsat sunacaktır.''