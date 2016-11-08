Bahçeli: CHP'nin bölücü hainlere destek olması siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP milletvekillerinin tutuklanmasına tepki gösteren bildiri yayınlayan CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Herkesin milli sorumluluk bilincinde hareket etmsi vatan sevgisinin asgari gerekliliğidir. Hiç kimse terör maşalarının boykot kararının yasını tutacak değildir. CHP'nin bunu matem meselesi olarak sayması milli vicdanda karşılık bulmayacaktır. CHP'nin bölücü hainlere destek olması siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir" dedi.

Bahçeli, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) başlattığı Rakka operasyonuyla ilgili olarak "PYD, ABD'nin kara gücü haline gelmiştir. ABD, bu terör örgütüne silah ve lojistik destek vermekte, terörü ödüllendirmektedir. Bu tutumun dostlukla bağdaşmadığı çok açıktır" dedi.

Devlet Bahçeli partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle:

"TSK, IŞİD ile PYD'ye karşı Suriye topraklarının içinde askeri operasyonlar yapmaktadır. Irak ve Suriye'deki yangın giderek yayılmaktadır. PKK terör örgütünün saldırıları tırmanmıştır. PKK ile mücadele sürmektedir. Bölücü hainler Türkiye'yi karıştırmak için yeni tezgahlar içindedir. Adeta sırat köprüsünden geçmekteyiz. Değerli milletvekilleri, Irak ve Suriye'de yaşanan vahim gelişmeler endişe vericidir. Milli güvenliği hedef alan tehditler her geçen gün yeni boyutlar kazanmaktadır TSK, IŞİD ve PKK'nın uzantısı PYD ile mücadele için Suriye topraklarındadır. Türkiye'nin fiili desteğindeki ÖSO'nun hedefi El Bab'dır. Kahraman askerlerimiz verilen görevleri fedakarlıklarla icra etmektedir. Şehit düşen evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyorum.

"3 sözde kanton..."

El Bab'ın Türkye için stratejik önemi büyüktür. Türk sınırı boyunca ilan ettikleri 3 sözde kantonu birleştirip terör koridoru oluşturmak isteyen PKK'nın önünün kesilmesi için bu operasyonlar önem taşımaktadır. PKK/PYD'nin Suriye sınırımıza yerleşmesi, Kürdistan'ın düğmesine basılmasının ilk fişeği olacaktır. Türkiye buna hiçbir şart altında izin vermeyecektir. Sınır bölgelerimizin ötesinde her türlü önleyici önlemi alması, meşru müdafaa hakkımızın bir gereği olacaktır. Kırmızı çizgilerimizi hiçe sayarak PYD unsurlarının Menbiç'ten çıkarılması önem taşımaktadır. PYD, ABD'nin kara gücü haline gelmiştir. ABD, bu terör örgütüne silah ve lojistik destek vermekte, terörü ödüllendirmektedir. Bu tutumun dostlukla bağdaşmadığı çok açıktır.

"PYD, El Bab'ı ele geçirerek kantonları birleştirme peşindedir. PYD'nin buraya yerleşmesi bağımsız Suriye Kürt devletinin güvelenmesini teşkil edecektir. Dört parçalı büyük Kürdistan'ın ayaklarını oluşturacaktır. Türkiye buna izin vermeyecektir. Her türlü caydırıcı tedbirleri alması meşru müdafaa hakkımızın gereği olacaktır. Fırat'ın batısına geçen PYD unsurlarının Menbiç'ten çıkarılması önem taşımaktadır.

"ABD, PKK ile özdeş olan bu terör örgütüne silah vermekte, terörü ödüllendirmektedir. Bu dostluk ve ittifakla bağdaşmamaktadır. ABD, PYD'de destek vererek, PKK terörüne ortaklık yapmaktadır.

"ABD siyasi miyopluk içindedir"

"Suriye'de ABD'nin stratejik ortağı olarak görülen PYD'nin IŞİD'in bulunduğu Rakka'ya operasyon yapılması endişe vericidir. IŞİD'in Rakka'dan çıkarıldıktan sonra Rakka'ya girecek YPG ve PYD unsurları buradan çıkmayacaktır. ABD siyasi miyopluk içindedir.

"Türkiye, Suriye sınırları boyunca bir düşmanlık kuşağının oluşması durumunda gereken tüm tedbirleri almak durumundadır, şüphesiz ki alacaktır. Türkiye'nin Musul'un IŞİD'den temizlenmesi operasyonuna katılmasının önüne çıkarılan engeller, Irak'ta Türkiye'ye karşı yeni bir cephe oluşturulduğunun göstergesidir.

"Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden gelişmeler karşısında fiili askeri güç kullanımını da içeren caydırıcılık politikası izlemesi kaçınılmazdır. Gerektiğinde askeri harekat yapılmalı, terörden arındırılmış güvenlikli bölge oluşturulmalıdır. MHP, hükümetimizin alacağı güvenlik tedbirlerini destekleyecektir.

"CHP'nin bölücü hainlere destek olması siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir"

"HDP milletvekilleri hakkında yapılan hukuki işlemler için başlatılan karalama kampanyalarını Türk milleti ibretle izlemektedir. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP'nin bu kampanyanın başını çekmesi ve bölücü hainlere destek olması siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir. Demokratik meşruiyet zemininde siyaset yapan partilerin, bu koroya katılması izahı zor bir garabet olmuştur. CHP'nin bölücülerin avukatlıklarına soyunması maruz görülemeyecektir. Seçilmişlerin terörle içiçe olması her şeyden önce millete ihanettir. Hukuk herkes için geçerlidir. Hukuka saygı göstermek demokasiye saygının asgari düzeyidir.

"Anayasayı ve hukuku yok sayarak suç işleyen herkes adalet önünde hesap verecektir. Burada Kandil hukuku değil, Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Hiç kimse unutmasın ki, tarihte Türkiye'ye ihanetin cezasız kaldığı görülmemiştir.

"Teröristlerin maşalığını siyasi olarak göğüsleyenlerin demokrasiden bahsetmesi kara mizah örneğidir. Yedek lastik olmakla suçlayanların, terör çığırtkanlıklarının megafonu olmaları kendileri açısından acı bir tecelli olmuştur. PKK hain saldırılarını sürdürmekte, aziz şehitlerimizin naaşları Türk milletini tarifsiz acılara gark etmektedir. Herkesin milli sorumluluk bilincinde hareket etmsi vatan sevgisinin asgari gerekliliğidir. Hiç kimse terör maşalarının boykot kararının yasını tutacak değildir. CHP'nin bunu matem meselesi olarak sayması milli vicdanda karşılık bulmayacaktır.

"Yas tutacak değiliz"

"PKK'nın siyasi uzantılarının yasama çalışmalarını askıya almaları kendi bilecekleri iştir. Yas tutacak değiliz.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük idari tasfiyesi yürütülmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sistemli çabalarla bir çetenin devlete nasıl sızdığını ortaya koymuştur. Büyük resim çok vahimdir. Gülen çetesi devlet ve toplum hayatımızı 8 ayaklı bir ahtapot, kanser, ur gibi sarmıştır. Bunların ayakları şunlardır; TSK, Yargı, emniyet, kamu, basın, sosyal medya, üniversiteler ve eğitim kurumları, iş dünyası, siyasi partiler.

"15 Temmuz sonrası devlet kurumlarında iki süreç harekete geçirilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük idari tasfiyesi ve soruşturması yürütülmektedir. Emniyet, yargı, bürokraside sinsi bir şekilde örgütlenmişlerdir. Üniversitelerde yuvalanmıştır. Nihayet kanlı terör eylemlerini icra kabiliyetine kavuşmuştur. Gülen çetesi Türkiye'yi 8 ayaklı ahtapot gibi sarmıştır. Gülen çetesi devletin tüm kurumlarını habis bir kanser uru gibi sarmıştır. Türkiye felç olmuştur. Devlet organlarının Gülen çetesinden temizlenmesi ve yeniden yapılandırılma süreci zor ve sancılı olacaktır.

"FETÖ'nün siyasi bağlantıları ve uzantıları olmak üzere iki konu esrarını korumaktadır"

"15 Temmuz sonrası FETÖ'nün 8 ayağından 7'sinde devlet önlemlerini almıştır. 8'inci ayak açıkta kalmıştır. 15 Temmuz darbesinin siyasi kadroları ve FETÖ'nün siyasi bağlantıları ve uzantıları olmak üzere iki konu esrarını korumaktadır. Bunların hala aydınlığı kavuşmaması manidardır, garabettir. Bunlar açığa çıkarılmadıkça FETÖ aydınlanamayacaktır.

"Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu bilinmemektedir"

Darbe talimatını Gülen'in verdiği açıktır. Bunu Türkiye'de yönetecek üst düzey kadroları belli değildir. Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu bilinmemektedir. Askeri yönetim komutanları bellidir, bunların emrinde görev yapacağı konsey üyeleri meçhuldür. TRT ve bankalar gibi kuruluşlarda görev yapacakların listesi ele geçirilmiştir ancak siyasi partiler üzerindeki sis perdesi kalkamamıştır. Gülen'in ve darbeyi planlayanların siyasi kadroları belirlemeyi unutmuş olmaları akla ziyandır. Bunlar hala bilinmiyorsa ortada çok vahim bir durum var demektir. Darbe soruşturmaları sakat kalacak, FETÖ'nün temizlenmesini beklemek hayal olacaktır.

"15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturmalarda FETÖ'nün her kurum ve kuruluştura, il ve ilçede yuvalandığı, sızmadığı yer kalmadığı, ağ oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu FETÖ'nün devleti ele geçirdiğini göstermektedir. Siyaset kurumuna ilgi duymamış, bulaşmamıştır.

"Savcıların yürütmekte olduğu adli soruşturmalarda gözaltına alınanların ifadeleri, gelişmeler, zanlıların mahkemedeki beyanları, gizli tanık ve itirafçı beyanları, istihbarat bilgileri... Adli soruşturmalarda siyasi bağlantı konusunda bugüne kadar basına yansıyan önemli bir gelişme olmamıştır. FETÖ yargılamaları henüz başlamadığında muhtemel beyanlar aşamasına henüz gelinmemiştir, istihbarat bilgilerinin ne olduğu bilinmemektedir. MHP ayakta olduğu sürece Türkiye'nin ve büyük Türk milletinin varlığına kast etmek mümkün değildir. MHP bunun için bölücü hainlerin kabusudur, içeride ve dışarıda hesaplar yapanların can düşmanıdır. MHP, sarsılmaz inançları ve ilkeleri ile 47 yıldır Türk siyaset sahnesindedir. Önümüzdeki güç ve hassas dönemde de bu güçlü tutumumuz devam edecektir.