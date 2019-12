-BAHÇELİ: CHP İLE AKP İTTİFAKI BELİRGİNLEŞTİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''CHP ile AKP'nin oluşturduğu gizli ittifak gittikçe belirgin hale gelmiştir. 'Açılım' denilen yıkım projesi, AKP ile CHP arasında paylaşılmıştır. İkisi de aynı sözleri farklı şekillerde telaffuz etmeye başlamıştır'' dedi. Sincan Lale Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, ''Bundan sonra söz de sizin, karar da sizin. Yetki de sizde, mühür de elinizde. Buraya kadar gelerek milli duruşunu gösteren ve bizlere güven veren bütün kardeşlerimin ses vermesiyle Türkiye huzura kavuşacaktır. Biz de bir tek size güveniyoruz, yalnızca Cenabı Allah'a sığınıyoruz. Eş başkanların iftiralarından, oyunlarından, karanlık niyetlerinden sizin desteğinizle çıkacağımızı biliyoruz'' diye konuştu. Ankara'nın kurtuluş yıllarında verdiği mücadeleyle örnek olduğunu, Milli Mücadele'ye ev sahipliği yaptığını ifade eden Bahçeli, ''Buradan tüm cihana gür bir ses verdiniz ve yedi düvele Türk milletinin kim olduğunu gösterdiniz ve yeni bir ses vermek için sabırsızsınız ve buradasınız. Ses ver Ankara. Sesime kulak ver Ankaralı kardeşim. Ankara, ülkemizin kara talihini değiştirecek iradeyi elinde tutuyor. Barışa, kardeşliğe, huzura ve berekete açılacak kapının anahtarını vermek için hazırlanıyor'' ifadelerini kullandı. Başkentin ''Üç Hilal'e'' destek vereceğini söyleyen Bahçeli, Başkentin yiğit sesine, eğilmez başına, dik duruşuna da bunun yakışacağını söyledi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''12 Haziranda yeni bir demokrasi imtihanı karşımızda olacak. Seçim sandığı önümüze 7 gün sonra gelecek. Bu seçim çok önemlidir. Sandığa gittiğinizde, geride kalan yılların muhasebesini iyi yapmalısınız. Habur'daki görüntüleri hiç unutmamalısınız. KPSS ve YGS sınavlarında gençlerimizin emeklerini heba eden, kopyacıları ve çanak tutan hükümeti hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Mezhep, etnik temelli ayrışmaya zemin hazırlayanları hiç affetmemelisiniz. Kıbrıs'daki acziyeti, Ermenilere gösterilen toleransları, Müslümanları katledenlere yakın alakayı gözünüzden bir an olsun uzaklaştırmamalısınız. Telefon dinlemelerini, basılmamış kitapların toplatılmasını, keskin kutuplaşmaları sürekli hatırınızda tutmalısınız. Hukuk skandallarını, yandaş yargı oluşturma arayışlarını, şehide 'kelle', katile 'sayın' denilmesini hiç unutmamalısınız. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' demeyi tahrik sayanları unutmamalısınız. 'Ne mutlu Türküm' sözünden rahatsızlık duyanları unutmamalısınız.'' -''SEÇİMLERİN TARAFLARI ŞİMDİDEN BELLİ''- Devlet Bahçeli, gerilim, çatışma ve cepheleşmelerin yorgun düşürdüğü Türkiye'nin bugün bir yol ayrımına geldiğini belirterek, ülkenin ''tarihinin en talihsiz yıllarını yaşadığını'' söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tutarsız, ilkesiz, işbirlikçi ve teslimiyetçi bir hükümet ile karşı karşıya olduğunu savunan Bahçeli, küresel güçlerce yazılan senaryoların AK Parti tarafından kapı kapı gezilerek oynandığını iddia ederek, ''Türkiye ve Türk milletinin etrafındaki çember daralmıştır. Ağır bir kuşatma her alanda etkisini göstermeye başlamıştır. Bizleri bir arada tutan birlik ve beraberliğimiz hükümet eliyle ve destek verdiği bölücülerle tahrip edilmiştir. 'Açılım' denilen yıkım projesi, AKP ile CHP arasında paylaşılmıştır'' şeklinde konuştu. Toplumun her alanda bir kriz sarmalına sürüklendiğini, Başbakan Erdoğan'ın çizdiği pembe tablodan ortada eser olmadığını savunan Bahçeli, ''Türkiye geçtiğimiz 8,5 yıl içinde yorulmuştur, hırpalanmıştır, eziktir, yoksuldur, çaresizdir ve bitkindir. Adaletsizlik, asayişsizlik ve açlık 'ileri demokrasi' parolasıyla yayılmıştır. Bizzat Başbakan'ın ağzından milletimiz 36 parçaya bölünmeye çalışılmıştır. Ülkemize ve tarihimize yönelik artan saldırılar pişkince sineye çekilmiştir. İnançlarımızın aşağılanması, 'dostluk' adına tebessümle karşılanmıştır. Peygamberimize hakaret eden çürümüş şahsın NATO Genel Sekreteri olması için utanmadan destek verilmiştir. 8,5 yıldır AKP ile beraber Türkiyemiz kuşatılmıştır, milletimiz yargılanmıştır, uniter yapı sarsılmıştır, tarihimiz sorgulanmıştır, vatanımız içerden parçalanmak istenmiştir. Bu tehlikeler devam etmekte, teslimiyet bütün hızıyla sürmektedir'' dedi.