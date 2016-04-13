T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli: Çarşı Beşiktaş’ın gür ve cesur sesidir; haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez!

“Beşiktaş taraftarına gösterilen kaba muameleyi yanlış buluyorum”

13 Nisan 2016 23:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş’ın yeni stadının açılışından sonraki günde maç öncesi taraftarlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edilmesini yanlış bulduğunu söyledi. Bahçeli, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı için de “Gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez” dedi.

Bahçeli’nin twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

bahçelibeşiktaş
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-04-13T23:37:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/bahceli-carsi-besiktasin-gur-ve-cesur-sesidir-haksizliga-gelmez-yalana-boyun-egmez,336190","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/bahceli-carsi-besiktasin-gur-ve-cesur-sesidir-haksizliga-gelmez-yalana-boyun-egmez,336190"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24