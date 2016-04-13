Bahçeli: Çarşı Beşiktaş’ın gür ve cesur sesidir; haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş’ın yeni stadının açılışından sonraki günde maç öncesi taraftarlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edilmesini yanlış bulduğunu söyledi. Bahçeli, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı için de “Gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez” dedi.

Bahçeli’nin twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: