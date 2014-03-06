'Bahçeli, 'Çankaya'ya çıkamaz' diyor, o işi bırak, ben maraton koşucusuyum'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, “MHP'nin genel başkanı yeniden matematik hesabı yapıyor. İktidar yüzde 51'le geldi yüzde 51'le gidebilir diyor. Anladınız mı siz? Bu cumhurbaşkanı olamayacak diyor. Bırak o işi... Şu 30 Mart'ı atlatalım onları da konuşuyuor. Kimin ayağının bağı çözülür göreceğiz. Tayyip Erdoğan 40 yıldır siyasette koşuyor. Tayyip Erdoğan maraton koşucusu, maraton” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışması kapsamında Elazığ'da konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

Vefa şehri mertliğin, yiğitliğin şehri Elazığ, ne muhteşem bir tablo bu Elazığ. Bu meydanda “Photoshop” var mı? İnşallah Elazığ 30 Mart akşamı destan yazacak buna inanıyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için Rabbime hamdediyorum. Bu yolda yalnız olmamanın gururunu yaşıyorum. Bilesiniz ki Başbakanınız sizin desteğinizle dimdik ayakta duruyor. Bu benim Elazığ'a kaçıncı gelişim biliyor musunuz? 16'ncı gelişim.

CHP ve MHP Genel Başkanı hiç geliyor mu? Bu manzara karşısında CHP şaşkınlık içinde. MHP'de öyle. Bir kısım medya burnunun ucunu göremiyor. Gelsinler kürsüden görsünler şu meydanda montaj olup olmadığını. Partim birinci parti olmazsa siyaseti bırakacağım. MHP ve CHP Genel Başkanları da bırakacak mı?

Sadece Türkiye’den izlemiyorlar

Türkiye ayakta ama sadece Türkiye değil. Kahire, Gazze, Saraybosna, Şam, Halep, Kudüs bizi izliyorlar. 30 Mart'ta sadece Türkiye değil, tüm dünya, mazlumlar, mağdurlar gülecek. Buraya bakıyorlar. Montaj deyip avunacaksınız, photoshop deyin kendinizi kandıracaksınız. Halep oradaysa Elazığ burada. Montaj, dublaj sizin işiniz. Burada Başbakan var, burada onu bağrına basan Elazığ var. Bir eseriniz yok. Dikili ağacınız yok. Milleti aldattınız. Millet aldatanlara değil, dürüstlere oy veriyor. Türkiye artık gündemi belirlenen bir ülke değil, gündem belirleyen bir ülke. Böyle bir farkımız var.

Ey CHP'nin genel müdürü... MHP'nin genel müdürü... siyaset ne için yapılır? Birinci olmak için yapılır. Diyorum ki ben bu seçimlerde partim birinci olmazsa genel başkanlığımdan çekileceğim. Demek ki iyi yönetemedim. CHP'nin başkanı sen birinci olmazsan partini bırakacak mısın, MHP'ye de soruyorum. Bırakamazlar... Birisi kasetle geldi kasetle gideceği günü bekliyor. Diğeri ise ilk seçimde biz 34.5'la birinci lduğmuz seçimde MHP parlementoya bile giremedi. O günden bu güne koltuk sıcak. Bunlar siyaset nedir bilmezler sadece hakaret ederler.

Maraton koşucusuyum

30 Mart'ta şunu söyleyecekler... Kendi anketlerinde böyle görünüyordu diyecekler. Sandıkta montaj var diyecekler. Bunlar minareyi çalmadan kılıfı hazırlıyorlar. Yenileceklerini bildikleri için bunları uyduruyorlar. Millet doğruyla dürüstü biliyor. 40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta olur mu? Bunlar böyle. Şimdi bunlara üçüncü bir yanlış daha eklendi. MHP-CHP bir de Pensilvanya... Şimdi bir araya geldiler. MHP'nin genel başkanı yeniden matematik hesabı yapıyor. İktidar yüzde 51'le geldi yüzde 51'le gidebilir diyor. Anladınız mı siz? Bu cumhurbaşkanı olamayacak diyor. Bırak o işi... Şu 30 Mart'ı atlatalım onları da konuşuyuor. Kimin ayağının bağı çözülür göreceğiz. Tayyip Erdoğan maraton koşucusu, maraton. Hep havada hiç yere inmiyor diyor. Sen uçma özürlüysen ben ne yapayım? Biz dünyaya Türkiye'yi konuşuyoruz.

Alkol bile alırlar

Bunlarda amaç için her şey mübahtır her şey uygundur bunlar için. Bunlar alkol bile alırlar. Bunlar örgüt oldular, çete oldular, bunlardan hesabı soracağız. Yurtlarda evlerde gece seansları yapıyorlar. Ağabeyler, ablalar Başbakan'a beddua ettiriyorlar. Eşime, çocuklarıma beddualar ettiriyorlar.. Bu nasıl müslümanlık ya... Bunlara dayanamayanları da yurtlardan atıyorlar. Sivas'ta, Düzce'de aynı şeyi yaptılar... KYK'ya talimatı verdim, süratle atılan yavrularımızı yurtlara alıp tespitleri yapın. Hesabını soracağız.