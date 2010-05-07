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Bahçeli: Çalışmalara devam

07 Mayıs 2010 11:20

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirirken, “Buradaki çalışmalarımızı, halk oylamasında meydanlara taşıyarak, sonucun değiştirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.Bahçeli, Genel Kuruldaki oylamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'nin, 336 oyla, arzuladığı anayasa değişikliğinin gerçekleştirildiğini ifade eden Bahçeli, “Milletimiz için hayırlara vesile olsun” dedi.

Bahçeli, sürecin halkoylaması ile tamamlanacağının anlaşıldığını ifade ederek, “Biz de buradaki çalışmalarımızı, halk oylamasında, meydanlara taşıyarak, halkımıza ulaşarak, sonucun değiştirilmesi noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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