-BAHÇELİ: BURUNLARINDAN GETİRECEĞİM NİĞDE (A.A) - 12.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İktidara geldiğimiz zaman iki şeyi yapacağım; birincisi TOKİ'nin şimdiye kadar yaptığı bütün çalışmaları didik didik inceleyeceğim, ikincisi hükümetin kademelerinde görev alan AKP'lilerin bütün mal varlıklarını inceleyeceğim" dedi. Bahçeli, partisinin Niğde il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti. MHP'nin siyasi mücadelesinde Niğde'nin ayrı bir önemi olduğunu belirten Bahçeli, "MHP'nin kökleşmesi ve gelişmesi Niğde'nin katkılarıyla olmuştur" diye konuştu. Henüz seçim takviminin belli olmadığını ama seçimin büyük ölçüde Haziran ayında yapılacağını ifade eden Bahçeli, seçimlere yüksek katılım olmasını temenni etti. Yaz aylarında yapılan seçimlere katılımın az olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları söyledi: "Belli bölgeler yaz tatiline gidiyor, çiftçimiz, köylümüz tarlada oluyor. Okullar kapanınca seçmen memleketine gidiyor. Bütün bunlar seçimlerin yüksek katılımla gerçekleşmesine engel oluyor. Seçimlerin 29 Mayısta olması gerekir. Bu seçim kader seçimi olacaktır. AKP iktidarı millete işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk sunmuştur. MHP olarak bunları yenmeye söz veriyorum. İktidara geldiğimiz zaman iki şeyi yapacağım; birincisi TOKİ'nin şimdiye kadar yaptığı bütün çalışmaları didik didik inceleyeceğim, ikincisi hükümetin kademelerinde görev alan AKP'lilerin bütün mal varlıklarını inceleyeceğim. Fitil fitil burunlarından getireceğim, bunun için şerefim üzerine söz veriyorum." Altunhisar ilçesinde de Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Bahçeli, bu seçimlerin temel tercihlerin yeniden gözden geçirileceği seçim olacağını, millet iradesiyle iktidara gelenlerin millet iradesiyle geri gönderileceğini söyledi. Vatandaşlardan seçime katılmalarını isteyen Bahçeli, "Bu seçim AKP'nin iktidardan uzaklaştığı seçimdir. İşsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk gibi toplumumuzun temel ekonomik sorunlarının tedavi edilmeyerek, sadece yandaş ve yoldaşlarını besleyen iktidarın sonu olacaktır. Yıllardan beri devam eden, bölücü terörün de kökünün kazınacağı bir seçim olarak önem arz edecektir" dedi. Bor ilçesinde de partisinin ilçe başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, MHP olarak seçime yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını, il il, ilçe ilçe gezerek iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını anlattıklarını belirtti. Sekiz yılı aşkın süredir iktidarda olan AK Parti'nin vaatlerini yerine getirmediğini öne süren Bahçeli, şöyle konuştu: "Tek başına iktidar olan AKP, milletimize ne vaat etmişse onu yapmaya sayısal olarak da imkanı varken bekleneni vermemiş, sözlerini yerine getirmemiştir. 8 yıldır tek başına iktidar olan AKP, bugün ülkeye dert üstüne dert eklemiştir. Türkiye'yi yol ayrımında bırakmıştır. AKP'lilere buradan sesleniyorum: 8 yıl iktidar oldunuz. 341 milletvekili ile yüzde 46,8 ile iktidar oldunuz ne yaptınız? Kırmızı halılar üzerinde, başbakanlığın jetiyle törene geliyorsunuz aynı anda temel atıyor, aynı anda açılış yapıyorsunuz. Televizyonlardaki yandaşlarınız da bunun propagandasını yapıyor. Sabahtan akşama kadar dizi film gibi bunu seyrettiriyorsunuz. Bu kadar açılış yaptınız, bu kadar temel attınız, işsizliğe çare buldunuz mu?"