Bahçeli bu kez MGK'ya çattı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapılan basın bildirisinin milletin kaygılarını daha da derinleştirdiğini" savundu.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:



"Hükümet eliyle başlatılan ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yalnız olmadıklarını açıklama kaygısı ile devlette görülmemiş uyum olduğu yönünde izaha çalışılan vahim süreç içinde Türk milli kimliğine yönelik yıkım arayışları hızla devam etmektedir.



Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasına ağır darbe vuracak bu gelişmeler sürerken, 20 Ağustos 2009 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yapılan basın bildirisi milletimizin kaygılarını daha da derinleştirmiştir.



Söz konusu açıklamada, hükümetin başlatmış olduğu milletimizi ayrıştırma projesinde çalışmalara devamın tavsiye edilmiş olduğu ifade edilmiştir. Bu durumun, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından benimsenmesi, kabulü ve devlet görüşü olarak yorumlanması asla mümkün değildir."