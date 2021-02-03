Bahçeli'den 'Boğaziçi' açıklaması: Öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır; rektörlük atamalarını kabul etmeyenler üniversiteden uzaklaştırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından öğrencilerin bir aydır sürdürdüğü protestolara yönelik olarak, "Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür." açıklamasını yaptı. Bahçeli, Bulu'nun atamlarını kabul etmeyen akademisyenlerin de Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

" Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor"

Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor." dedi.

"Öğrenci başka terörist başkadır"

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.” düşüncesini dile getirdi.