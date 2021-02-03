Bahçeli'den 'Boğaziçi' açıklaması: Öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır; rektörlük atamalarını kabul etmeyenler üniversiteden uzaklaştırılmalı

Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur.
"Görevi kabul etmeyenler derhal üniversiteden uzaklaştırılmalı"
Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.
Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.
"Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır"
1970’li yılların başında “Boykot da bir işgal de bir” diyen meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir. Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır."
Erdoğan da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin, "Siz talebe misiniz, terörist misiniz?" demişti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı. Erdoğan, "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN | Erdoğan'dan Boğaziçili öğrencilere: Siz talebe misiniz, rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?