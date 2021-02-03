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Bahçeli'den 'Boğaziçi' açıklaması: Öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır; rektörlük atamalarını kabul etmeyenler üniversiteden uzaklaştırılmalı

03 Şubat 2021 15:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından öğrencilerin bir aydır sürdürdüğü protestolara yönelik olarak, "Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür." açıklamasını yaptı.  Bahçeli, Bulu'nun atamlarını kabul etmeyen akademisyenlerin de Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

"Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor"

Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor." dedi.
 

"Öğrenci başka terörist başkadır"

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.” düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, “Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.” ifadesini kullandı.

"Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?"

Bahçeli şunları kaydetti:

"En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79’u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?

"Türkiye’nin böyle evlatları yoktur, çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır"

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine “Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları” diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır."

Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.
 

"Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımız"

Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur.

"Görevi kabul etmeyenler derhal üniversiteden uzaklaştırılmalı"

Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.

Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.

"Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır"

 1970’li yılların başında “Boykot da bir işgal de bir” diyen meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir. Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır."

Erdoğan da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin, "Siz talebe misiniz, terörist misiniz?" demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı. Erdoğan, "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Boğaziçili öğrencilere: Siz talebe misiniz, rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?

 

 

MHP Genel BaşkanıDevlet BahçeliBoğaziçi Üniversitesi
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