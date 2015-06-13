Bahçeli: Biraz daha sabredin, beklenilen günler yakındır

MHP lideri Devlet Bahçeli, kapanan 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve hafta sonu yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı'yla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.

LYS'ye girenlere başarılar dileyen Bahçeli öğretmen ve öğrencilerin dert ve tasa dolu olduğunu ifade ederek, "Her gecenin bir sabahı, her buhranın bir kurtuluş anı vardır ve bu da uzak değildir. Biraz daha sabredin, beklenilen günler yakındır' dedi.

'Varsın karne kırık olsun yeter ki kalpler kırılmasın'

Bahçeli'nin Twitter'daki açıklamaları şöyle:

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. Milyonlarca evladımız karnelerini aldı, uzun bir yaz tatiline ilk adımı attı. Sınıflardaki coşku ve canlılık, sıralardaki heyecan ve helecan dalgası mola verdi. İrfan yuvası okullar sükunete ve sakinliğe gömüldü. Şüphesiz bir yılın emek ve çaba belgesi olan karneler kimilerini mutlu etti, kimilerini ise hüzne boğdu. Bir defa şunu söylemek isterim ki, karnenin kırık olması umutları kırmamalıdır. Karnede zayıf bulunması hayalleri zaafa uğratmamalıdır.

Varsın karne kırık olsun, yeter ki kalpler kırılmasın, yeter ki geleceğimiz kararmasın.

'Ahlak ve vicdan seviyesi düşükse vay halimize'

Kırık karne çalışılarak, emek verilerek düzeltilebilir; fakat kırık bir gönlün sızısı, buruk bir vicdanın acısı bir ömür sürebilir. Körpe dimağlar yeni dikilmiş fidanlar gibidir, fidan suya, yavrularımız ise sevgiye muhtaçtır. Bu nedenle anneler, babalar dikkatli olmalıdır.

Gönül ister ki, okul bahçesinde her evladımız sevinç çığlığı atsın, her çocuğumuz gururla karnesini yakın çevresine göstersin.

Hayatta her şey insan içindir. Başarı da, başarısızlık da insana has bir haldir. Daha iyisine ulaşmak için mücadeleden yılmamak lazımdır. Erdemsiz bilgi sağır, bilgisiz erdem kördür. Mesela matematik notu yüksek diye sevinirken, ahlak ve vicdan seviyesi düşükse vay halimize! Yine misal, havuz problemlerini çözerken gösterilen beceri hayatın olağan sorunları karşısında yetersiz kalıyorsa, bir şeyler eksik demektir.

Fazıl ve faruk bir şahsiyet olmak gayret ister, azim ister, irade ister, inanç ister; bu da yetmez, dirayet, takva ve tutarlılık bekler. Biliyorum, eğitim sistemi yaprak dökmüş, kökü kurumuş ağaç gibidir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ise dert ve tasa doludur.

'Her buhranın bir kurtuluş anı vardır'

Ancak her gecenin bir sabahı, her buhranın bir kurtuluş anı vardır ve bu da uzak değildir. Biraz daha sabredin, beklenilen günler yakındır.

Hafta sonu LYS'ye girecek kardeşlerime de üstün başarılar diliyorum. Unutulmasınlar ki, zaman öncelikleri her zaman değiştirir. Amaç LYS'den iyi bir sonuç almak, hedeflenen üniversiteye girebilmektir. Ne var ki, hayat önünüze koyulan test sorularıyla sınırlı değildir.

Sevgili gençler, kaygılanmayın; kaygı başarma duygusunu frenler. Sizler iyi bir insan olmayı, ahlaklı ve faziletli bireyler olmayı gaye edinin gerisi zaten gelecektir. Tüm öğrencilerimizi, tüm öğretmenlerimizi, tüm anne ve babaları sevgiyle selamlıyorum. Ve diyorum ki, Allah bahtınızı açık etsin. Bugün gururla başarısını paylaşanlar kadar, karnesi kırıklarla dolu evlatlarımızın manen yanındayım. Bugün LYS'ye girecek kardeşlerimin destekçisiyim. Allah yardımcınız olsun.'