Bahçeli fikir değiştirdi; daha önce "Gerek yok" dediği Binali Yıldırım'ın istifasını 'sağlıklı' buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakseki'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Özhaseki etrafından kenetleneceğini söyledi.

Bahçeli, AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili olarak " Binali Yıldırım'la ilgili kara propaganda yapılmıştır. Meclis Başkanı 18 Şubat'ta istifa kararı ile sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. Sayın Binali Yıldırım, televizyon konuşmasında sağduyulu açıklama yaptı. Anayasa'ya uygun mudur tartışmalarına son verilmesi geriyor" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesinin ardından, Meclis Başkanlığı için AKP'nin adayını destekleyeceklerini açıkladı. Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir" şeklinde konuştu.

Daha önce "gerek yok" demişti

Bahçeli, Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmesi konusunda daha önce şu açıklamalarda bulunmuştu:

Meclis başkanlığı için yeter şart milletvekili olmaktır. Anayasaya göre TBMM'ye başkan seçmenin usul ve esasları bellidir. Belediye başkan adaylığı için istifa etmesi gerektiğini söylemek yanlış, arızalı ve maksatlıdır. Görevi TBMM'den almıştır. Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifası söz konusu olmadığına göre, TBMM başkanlığından istifasına da gerek yoktur. Biz göre durum böyledir. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur. Bu kapsamda seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme tarihine kadar, başkan vekillerinden birine vekalet verebilecektir. Polemikler de böylece bıçak gibi kesilecektir.