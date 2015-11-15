MHP kulisi: Bahçeli, beni ancak ülkücü hareket götürebilir dedi

MHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içerisinde olağanüstü kongre istenmesine dikkat çekerek “Beni buraya ülkücü hareket getirdi. Ancak ülkücü hareket götürebilir. Onun dışındaki iradelere boyun eğmem” dedi.

Habertürk'ün haberine göre toplantıda konuşan Bahçeli’nin, “57. hükümet döneminde Ecevit’siz ve MHP’siz hükümet kurma çabaları olduğunu” hatırlatarak, “O gün tezgâhlanan oyunun bir benzeri, bugün bize yapılmak isteniyor” dediği öğrenildi. “MHP’siz bir Meclis arzu edildiğini” öne süren Bahçeli’nin, “Seçimde milli irade üzerindeki operasyon başarıya ulaştı. Seçimin hemen ardından Sinan Ogan’ın MHP üyeliğinin iade edilmesi, oyunların bir göstergesi” dediği belirtildi. CHP’de de muhaliflerin olağanüstü kongre istemesine dikkat çeken Bahçeli, bu girişimlerin iyi niyetli olmadığını savundu. Bahçeli, “Beni buraya ülkücü hareket getirdi. Ancak ülkücü hareket götürebilir. Onun dışındaki iradelere boyun eğmem” dedi.

Toplantıda başkanlık divanındaki boş iki koltuk için seçim yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim kabinesi daveti üzerine önce daveti reddeden, ardından da MHP yönetiminden istifa eden Ahmet Kenan Tanrıkulu bu göreve yeniden getirilirken, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ da Tuğrul Türkeş’ten boşalan koltuğa getirildi.