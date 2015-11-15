T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP kulisi: Bahçeli, beni ancak ülkücü hareket götürebilir dedi

MYK toplantısında başkanlık divanındaki boşalan koltuklara Ümit Özdağ ve Ahmet Kenan Tanrıkulu getirildi

15 Kasım 2015 10:08

MHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içerisinde olağanüstü kongre istenmesine dikkat çekerek “Beni buraya ülkücü hareket getirdi. Ancak ülkücü hareket götürebilir. Onun dışındaki iradelere boyun eğmem” dedi.

Habertürk'ün haberine göre toplantıda konuşan Bahçeli’nin, “57. hükümet döneminde Ecevit’siz ve MHP’siz hükümet kurma çabaları olduğunu” hatırlatarak, “O gün tezgâhlanan oyunun bir benzeri, bugün bize yapılmak isteniyor” dediği öğrenildi. “MHP’siz bir Meclis arzu edildiğini” öne süren Bahçeli’nin, “Seçimde milli irade üzerindeki operasyon başarıya ulaştı. Seçimin hemen ardından Sinan Ogan’ın MHP üyeliğinin iade edilmesi, oyunların bir göstergesi” dediği belirtildi. CHP’de de muhaliflerin olağanüstü kongre istemesine dikkat çeken Bahçeli, bu girişimlerin iyi niyetli olmadığını savundu. Bahçeli, “Beni buraya ülkücü hareket getirdi. Ancak ülkücü hareket götürebilir. Onun dışındaki iradelere boyun eğmem” dedi.

Toplantıda başkanlık divanındaki boş iki koltuk için seçim yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim kabinesi daveti üzerine önce daveti reddeden, ardından da MHP yönetiminden istifa eden Ahmet Kenan Tanrıkulu bu göreve yeniden getirilirken, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ da Tuğrul Türkeş’ten boşalan koltuğa getirildi.

 

 

ETİKETLER

mhpmykkongreolağanüstüülkücü hareketdevlet bahçelibaşkanlık divanıkoltuktuğrul türkeş

İlgili Haberler

MHP’de Tuğrul Türkeş’in yerine geçen isim belli oldu

Kurultay tarihinde değişiklik yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24