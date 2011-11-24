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Bahçeli: Bedelli ücreti aşağıya çekilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinin aşağıya çekilmesi gerektiğini, parası olanın bedelli askerlik yapabileceği, olmayanın ise bundan y

24 Kasım 2011 02:00


T24 -  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinin aşağıya çekilmesi gerektiğini, parası olanın bedelli askerlik yapabileceği, olmayanın ise bundan yararlanamayacağı görüntüsünün fazlasıyla belirginlik kazandığını söyledi.  


 

MHP lideri Devlet Bahçeli bedelli askerlikle ilgili yaptığı yazılı açıklmada, ''Bu önerideki adaletsiz, eşitsiz ve vicdanları sızlatan tablonun düzeltilip yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ilgilendiren bedelli rakamının aşağı çekilerek kısmi bir iyileşmeye gidilmesi doğru ve hakkaniyetli olacaktır'' görüşünü bildirdi.


Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlikle ilgili yasa tasarısının Hükümet tarafından TBMM'ne sevk edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:


''Güçlü bir ihtimal olarak da bugün Milli Savunma Komisyonu'nda değerlendirmeye alınacaktır. Ne var ki çıkacak bedelli askerlik kapsamında bazı pürüzlerin ve telafi edilmesi gereken tarafların varlığı da gün gibi ortadadır. Parası olanın bedelli askerlik yapabileceği, olmayanın ise bundan yararlanamayacağı görüntüsü fazlasıyla belirginlik kazanmıştır.


Bu önerideki adaletsiz, eşitsiz ve vicdanları sızlatan tablonun düzeltilip yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ilgilendiren bedelli rakamının aşağı çekilerek kısmi bir iyileşmeye gidilmesi doğru ve hakkaniyetli olacaktır. Bunun yanı sıra TSK'nın askerlik sistemi ve genel haliyle personel rejimiyle ilgili yaklaşımlar, öneriler de sürekli olarak canlı tutulmaktadır.


MHP de TSK'nın personel rejiminin yeniden düzenlenmesine ve bu konunun süratle neticeye ulaştırılmasını istemektedir. Askerlik süresinden profesyonel orduya kadar bazı teklif ya da görüşler kamuoyuna yansımakta ve taraflar kendi ideolojik tutum ve duruşlarına göre fikir oluşturmaktadır. Bu kapsamda millet ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümetin sinsi ve gizli emelleri çerçevesinde çekişme alanına itilmekte ve yıpratılmaktadır'' dedi.



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