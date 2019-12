-BAHÇELİ: ''BAŞÖRTÜSÜNDE BİZ VARIZ'' TBMM (A.A) - 12.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''(Türbandı, başörtüsüydü) ayrışmasına takılmadan, üniversitelerde başörtüsü sorununun giderilmesine biz varız ve buradayız'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''yıllardan beridir siyasetini kamplaştırma ve cepheleştirme üzerine bina eden AKP iktidarının, neredeyse bunun için kullanmadığı yöntem, başvurmadığı yol, içini boşaltmadığı değer kalmadığını'' savundu. Son zamanlarda bu sürece CHP'nin de katıldığını, ''renksiz, temelsiz ve istismarcı bir anlayışla AKP'nin yanında konum almaya başladığını'' ifade eden Bahçeli, ''Bu iki partinin, başörtüsü meselesiyle ilgili yaklaşımları ibretlik bir hal almıştır. 'Çözerdim, çözemezdin' sözlerinin kalıcı bir sonuç doğurmadığı gün gibi ortadadır. Başörtüsü konusuyla ilgili dile gelen her sözün, önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlere yönelik siyasi bir yığınaktan ibaret olduğuna yönelik kuşkularımız gün geçtikçe çoğalmaktadır'' dedi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başka alanlarda lokomotif olma iddiası taşıyan Başbakan'ın, şimdi vagon olmaya talip olması, bu konuda tedirgin ve çelişkilerle dolu bir ruh haline sahip olduğunun göstergesi olmuştur. Anamuhalefet partisi ise hamle yapmak yerine 'başörtüsü sorununu ancak biz çözeriz' sözleriyle, umutlu bekleyiş içinde olanları devamlı oyalamaktadır. Mademki, halihazırda hem iktidar partisi hem de anamuhalefet partisi başörtüsü sorununun çözümüyle ilgili görüş açıklıyor ve kararlılık mesajları veriyor, o zaman gelirsiniz, bu kangren haline gelen meseleyi Meclis zemininde hep birlikte kökünden çözeriz. 'Türbandı, başörtüsüydü' ayrışmasına takılmadan, başka bahanelere aldırmadan ve kamu hizmetlerinin sunumunda eşitlik ilkesine sadık kalarak, üniversitelerde başörtüsü sorununun giderilmesine biz varız ve buradayız. Elbette başörtüsü en başta inanç özgürlüğüyle ilgilidir ve bundan dolayı meseleyi başka yerlere çekmeye gerek yoktur. Konu özünde ve önceliğinde üniversite eğitimi alan kızlarımızı ilgilendirmektedir.'' -''ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ''- Başörtüsü takmak bir inanç özgürlüğü ise takmamanın da bir insanın en tabii ve herkesin saygı duyması gereken bir tercihi olduğunu belirten Bahçeli, buna hiç kimsenin karışması ve müdahale etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bahçeli, başörtüsünün kullanılıp kullanılmamasının laikliğin teminatı altında olduğunu dile getirerek, ''Başörtüsünün serbest kalması da ne laikliği zedeleyecektir ne de bu alandan ödün verilmesi anlamına gelecektir'' dedi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından bir üniversiteye gönderilen yazıyla, öğrencilerin kılık kıyafetlerinin gerekçe gösterilerek dersten çıkarılamayacağının bildirildiğini, bu yazının fiili bir durum yarattığını ve meselenin uygulamadaki çözümüne yeni bir ivme kazandırdığını ifade eden Bahçeli, ''Düzenleme yalnızca üniversitelerle sınırlı olmalıdır ve bu konuda asgari mutabakat özenle ortaya konulmalıdır. Başörtüsünün nasıl kullanılacağı hususunda da moda tasarımcılarına ya da Diyanet İşleri Başkanlığına sormaya ve görüş istemeye mahal olmadığı açıktır'' diye konuştu. Başörtüsü sorununun bir an önce çözülmesi için Mecliste bulunan partileri bir an önce harekete geçmeye ve uzlaşma zemininde buluşmaya çağıran Bahçeli, ''Oluşturulacak uzlaşma ve çözüm sürecine destek vermeye hazır ve kararlıyız'' dedi.